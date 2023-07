Rolf Hilchner vermarktet Werke Stephan Damkes unter dessen Künstlernamen: von Wildeshausen in die Welt

Von: Dierk Rohdenburg

„Die Gerberei“: Diese Zeichnung gehört zu den Wildeshauser Impressionen. Grafik: Damke © -

Stephanowitsch ist der Künstlername des Dötlinger Architekten Stephan Damke. Seine Zeichnungen sollen nun weltweit verbreitet werden. Dank seines Mäzens Rolf Hilchner.

Wildeshausen – Der Dötlinger Architekt Stephan Damke hat mit seinen Skizzen in den vergangenen Jahren schon öfter mit leichter Hand farbenfrohe Anregungen für eine Umgestaltung von Wildeshauser Gebäuden gegeben. So zeichnete er den Bahnhof vor der Sanierung, das alte Feuerwehrhaus nach dem Auszug der Retter, die Schmiede vor dem Abriss und die alte Lohgerberei vor Beginn der Sanierung so, wie sie seiner Meinung nach aussehen könnten, wenn man sie liebevoll entwickeln würde.

Dem Wildeshauser Investor und Unternehmer Rolf Hilchner, der aus der Lohgerberei an der Huntestraße das Projekt „Die Gerberei“ entwickeln möchte, haben insbesondere die Bilder mit Zukunftsvisionen für sein vor wenigen Monaten erworbenes Gebäudeensemble so gut gefallen, dass er beschloss, den „einzigartigen Zeichenstil“ vielen Menschen – wenn nicht gar weltweit – bekannt zu machen. Hilchner hat für alle unter dem Künstlernamen Stephanowitsch produzierten Werke die Rechte erworben und vermarktet sie nun offensiv und kreativ.

Im Druckereimuseum der Wildeshauser Zeitung: Rolf Hilchner zeigt die Wildeshauser Werke von Stephanowitsch. © dr

„Der Stil ist einfach toll und wiedererkennbar“, lobt der 67-Jährige das Schaffen von Stephanowitsch. „Ich habe diese Zeichnungen schon immer geliebt. Er kann mit wenigen Strichen viel aussagen.“ Der Unternehmer musste Damke allerdings erst davon überzeugen, dass die Zeichnungen einem größeren Publikum bekannt gemacht werden sollen. In einem ersten Schritt wurden auf Veranlassung von Hilchner 5.000 Bierdeckel produziert, auf denen die von Stephanowitsch künstlerisch verfremdet Fassade des Wildeshauser Rathauses mit der Unterzeile „Alt. Stadt. Flair.“ zu sehen ist. Die Bierdeckel wurden vor Kurzem in der Innenstadtgastronomie verteilt. Mit dem gleichen Motiv gibt es zudem nun 10.000 Aufkleber.

Kunstkarten im 3-D-Druck

Das wichtigste Projekt sind allerdings aufwendig produzierte Künstlerpostkarten. Neben vier Motiven von der Gerberei sowie dem historischen Rathaus sind schon jetzt Karten von den deutschen Inseln Wangerooge, Langeoog, Norderney, Juist, Borkum, Sylt und Föhr erschienen. Dazu gibt es Strandmotive sowie Impressionen aus Mallorca, London, New York und Barcelona.

„Wir haben insgesamt 56.000 Karten gedruckt“, berichtet Hilchner. Das sei in einem besonderen 3-D-Verfahren auf gestärktem Karton geschehen, bei dem die schwarz gefärbten Strukturen lackiert sind.

Die Karten sind bereits an vielen Stellen erhältlich und verkaufen sich laut Hilchner insbesondere auf den Nordseeinseln gut. Die Wildeshauser Motive erhalten Interessierte in der Tourist-Info, bei Bökers am Markt, Baute, Schnittker am Markt sowie im Baubüro der „Gerberei“ an der Huntestraße. Es gibt sie auch online unter stephanowitsch.com. Dort besteht die Möglichkeit, durch alle Motive zu stöbern und sie zu bestellen.

Vielleicht bald Karten auf der Aida?

Doch Hilchner denkt schon viel weiter. Sein Motto ist: „Man muss an seine Projekte glauben. Man muss erst mal anfangen, sonst kann es nichts werden.“ Getreu diesem Vorsatz möchte er beispielsweise an Veranstalter wie Aida-Cruises herantreten. „Wie wäre es denn, wenn jeder Reisende auf dem Kopfkissen eine Künstlerkarte von dem Schiff vorfindet, auf dem er gerade eingecheckt hat?“, fragt er. Dann könnte die Reederei von jedem Hafen, der angesteuert wird, eine Karte anbieten. „Perfekt, um sie gleich abzuschicken“, findet Hilchner, dem die Ideen damit noch lange nicht ausgehen.

Auch in der heimischen Wirtschaft sieht er weitere Vermarktungschancen. So habe bereits ein Wildeshauser Autohaus ein Motiv von Stephanowitsch bestellt, um es seinen Kunden mitgeben zu können, sagt er.