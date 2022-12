Rolf Eilers geht - und Oliver Knagge leitet Naturpark Wildeshauser Geest

Von: Dierk Rohdenburg

Bei der Verabschiedung: Landrat Christian Pundt, Rolf Eilers und Oliver Knagge (v.l.). © ZNWG

Wildeshausen – Der Zweckverband Naturpark Wildeshauser Geest hat seit wenigen Tagen einen neuen Geschäftsführer. Zum 1. Dezember wurde Oliver Knagge als erster hauptamtlicher Geschäftsführer bestimmt und löste damit Rolf Eilers ab, der die Geschäfte über 25 Jahre lang gelenkt hat.

Eilers führte den Zweckverband zu seiner aktiven beruflichen Zeit beim Landkreis Oldenburg im Nebenamt und seit seinem offiziellen Ruhestand als Kreisrat ab 2011 im Ehrenamt aus. „Sein Engagement zeichnete sich stets durch sein Fachwissen, sein großes Netzwerk innerhalb der Region sowie seine Fähigkeit, Menschen zu überzeugen aus“, heißt es in einer Mitteilung des Zweckverbandes. Unter Beteiligung der Fachbehörden sowie der Mitarbeit der Städte und Gemeinden habe er 1988 den ersten Entwicklungsplan für den Naturpark Wildeshauser Geest auf den Weg gebracht und damit den Grundstein für das Großschutzgebiet gelegt, das mit dem zuletzt entwickelten Naturparkplan 2030 in die Zukunft geführt werden soll.

Landrat Christian Pundt bedankte sich im Rahmen der Verabschiedung als Vorsitzender im Namen der Verbandsversammlung herzlich bei Eilers für seine Verdienste für den Naturpark.

Knagge hat lange Erfahrung im Tourismusmanagement

Nachfolger Knagge ist 44 Jahre alt. Er wohnt in Schneiderkrug (Gemeinde Emstek), studierte in Vechta Umweltwissenschaften und war zuletzt sieben Jahre bei der Ostfriesland Tourismus-Gesellschaft als stellvertretender Geschäftsführer und für das Online-Marketing tätig.

Insgesamt kann Knagge laut Pressemitteilung 20 Jahre Erfahrung im Tourismusmarketing vorweisen.

Mit der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer und weiteren Partnern aus Naturschutz und Tourismus wurden in seiner Verantwortung in den vergangenen Jahren grenzübergreifend verschiedene Aktivitäten für einen nachhaltigen Tourismus im UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer umgesetzt. In seiner neuen Verantwortung liegt neben der Führung des Zweckverbandes auch die geplanten Umsetzungen von Projekten des in diesem Jahr beschlossenen Naturparkplans 2030.

Der 1984 ausgewiesene Naturpark Wildeshauser Geest liegt als Teil des norddeutschen Tieflandes südlich der Städte Bremen und Oldenburg. Er ist mit 1.530 Quadratmetern der größte Naturpark Niedersachsens. Träger ist der Zweckverband Naturpark Wildeshauser Geest, dessen Mitglieder aus den drei Landkreisen Diepholz, Oldenburg und Vechta sowie 14 Städten und (Samt-)Gemeinden (Gemeinden Dötlingen, Ganderkesee, Goldenstedt, Großenkneten, Hatten, Hude, Stuhr, Visbek und Wardenburg, Städte Bassum, Syke, Twistringen und Wildeshausen, Samtgemeinde Harpstedt) bestehen. Sitz und Geschäftsstelle des Verbands befinden sich in Wildeshausen.