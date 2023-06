Florian Rahden aus dem Landkreis Oldenburg ist Weltmeister im Spiel „Rocket League“

Von: Dierk Rohdenburg

Der Moment des Sieges: Florian Rahden, Trainer Julian Braun und Mitspieler Nicolas Steinhauser (v.r.). © College-ENews

Der Dötlinger Florian Rahden ist seit Montag College-Weltmeister beim E-Sport-Spiel „Rocket League“. Er gewann mit seinem Team in Dallas.

Dötlingen – Dötlingen hat einen neuen Weltmeister – und er betreibt nicht Faustball als Sport. Der 22-jährige Florian Rahden ist in Vossberg aufgewachsen, in Wildeshausen zur Schule gegangen und am Dienstag mit seinem Team der Dr. Buhmann-Akademie in Hannover aus Dallas in den USA zurückgekehrt. Der amtierende Europameister der Uni-Rocket League-Liga hat dort die College-World-Championships gewonnen. Es ist das erste Mal, dass ein Team aus Europa diese Trophäe errungen hat.

„Rocket League“ ist ein Fußballspiel mit Autos am Computer. In einem virtuellen Käfig mit zwei Toren treten jeweils zwei Teams mit drei Autos gegeneinander an, die von drei Spielern gesteuert werden. Die Fahrzeuge können fliegen und Gegner zerstören. Weil Rahden, der mit dem Spielernamen „zeddo“ antritt, so gut ist, wurde er im vergangenen Jahr an der Dr. Buhmann-Akademie aufgenommen. Dort trainieren und spielen besonders talentierte Spieler bis zu 60 Stunden in zwei Wochen, um auf Wettkampf-Niveau agieren zu können. Zudem ist Rahden seit dem 1. April als Fernstudent im Fach Betriebswirtschaftslehre an der Privaten Fachhochschule in Göttingen eingeschrieben, die eine Spieler-Patenschaft übernommen hat.

Das Siegerteam: Fabian Buß, Nicolas Steinhauser, Florian Rahden und Trainer Julian Braun (v.l.). © Zeddo/Twitter

Profis trainieren 30 Stunden in der Woche

Der Vossberger betont, dass er mit dem Computerspiel einen Sport betreibt. Nach seiner Einschätzung können Spieler in der Regel nur im Alter von 15 bis Anfang 30 richtig erfolgreich sein. Genaue Erfahrungswerte gibt es nicht, weil das Spiel erst seit sieben Jahren auf dem Markt ist. Rahden, im Jahr 2016 als Handballer aktiv, hatte „Rocket League“ in einer längeren Verletzungspause kennengelernt und zunächst mit Freunden gespielt. Dabei fiel er wegen seiner Leistungen auf. „Viele Leute denken, dass wir den ganzen Tag nur vor dem Bildschirm sitzen und spielen“, berichtet er. „Doch es steckt viel mehr dahinter. Es geht um Teamwork, taktisches Verständnis und den Zusammenhalt in der Mannschaft. Ausschlaggebend sind die psychische Anstrengung und die motorischen Fähigkeiten. Und natürlich die Konzentration, die man aufbringt.“

Nur wenige können von dem Sport leben

Manche E-Sportler können von ihrer Leistung sogar leben. Nach Angaben von Rahden muss man dafür aber schon in der Champions-League mit den 16 besten Teams in Europa spielen. Mit seinem Bundesligaverein aus Hannover sei ihm das für ein Jahr gelungen, dann sei man aber abgestiegen. „Das richtig große Geld kann man derzeit mit dem Spiel ,Rocket League‘ in Deutschland noch nicht machen“, so der 22-Jährige, der schon bald wieder mit den „Recken“ in der Bundesliga antritt und im August nach Hannover umzieht.