Rockappell auf dem Marktplatz ohne Anfang und Ende

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Wo ist denn der Anfang? General Jens Kuraschinski (r.) beim Appell im Rondell auf dem Marktplatz. © bor

Auch am Mittwoch gab es im Rahmen des Gildefestes Rockappelle auf dem Marktplatz und der Herrlichkeit. Was dort geschah:

Wildeshausen – „Ja, wo ist denn hier der Anfang?“, fragte General Jens Kuraschinski, als er bei den Offizieren auf dem Wildeshauser Marktplatz den Rockappell vornehmen wollte. „Hier, hier, hier“, schallte es ihm aus verschiedenen Richtungen entgegen, denn die Offiziere hatten sich unter dem Dach des Rondells im Kreis aufgestellt.

„Wie oft soll ich denn herumlaufen?“, fragte Kuraschinski, worauf die Antwort wie bei der Parade auf der Herrlichkeit für die Musikgruppen und die Wachkompanie lautete: „Dreimal.“

Dazu kam es allerdings diesmal nicht. Oberst Willi Meyer fehlte krankheitsbedingt, und sein Adjutant Manfred Wulf hatte gute Laune: „Es ist heute sehr warm, deshalb reicht ein Ummarsch. Aber sagt Willi nichts davon“, erklärte er.

Alkohol nur noch im Geheimen

Selbstverständlich waren auch am Mittwoch die Musiker, die Tamboure sowie die Wachkompanie in einem guten Zustand angetreten. Es gab allerdings auch diesmal Zwischenfälle und Zwischentöne. Tambourmajor Thorsten Niester stöhnte: „Wir hatten zu viel Schnaps. Entweder werden wir älter oder der Schnaps wird stärker.“

Wulf riet, auf den Alkohol zu verzichten, Niester hingegen erklärte, man werde nun im Geheimen trinken.

Bei den Spielleuten trafen die Hauptleute Wulf und Hergen Stolle erneut auf Peter Petersen und Thomas Schwoll in Matrosenkleidung. Sie hatten ein Spielzeugmodell eines Hafens dabei, auf dem „U-Boot-Flotte Wildeshausen“ stand. Während die beiden mit Schiffsmodellen zeigen wollten, wie ein Hafen an der Hunte aussehen kann, sprach Stolle von Kunststoffvermüllung. Wulf hingegen fand es gut und lobte in diesem Zusammenhang alle Musiker und die Wachkompanie für ihr großartiges Engagement. Das sei nicht selbstverständlich und deshalb bedanke sich die Gilde bei allen Beteiligten.

Ein U-Boot-Hafen für Wildeshausen: Manfred Wulf (l.) betrachte das Modell von Thomas Schwoll (r.) und Peter Petersen (2.vr.) © dr