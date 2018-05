Roboter-Team der Realschule fährt zum Deutschlandfinale

Maschine misst die Bodenqualität für die Landwirtschaft

+ © Realschule Das „Junior-Team“ der Realschule mit seinem Roboter und den Urkunden. Nun geht es zum Bundesentscheid. © Realschule

Wildeshausen - Ein toller Erfolg für das Roboter-Team der Realschule Wildeshausen. Die Junior-Mannschaft „Alien Protector 3“ qualifizierte sich für das Deutschlandfinale der World-Robot-Olympiade (WRO) in der Dreiländerhalle in Passau am 16. und 17. Juni. Die Schüler versuchten sich am „Präzisionsackerbau“.