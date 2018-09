Robil Uyar schenkt weiter im Ratskeller aus

Im Ratskeller des historischen Rathauses von Wildeshausen kann Pächter Robil Uyar mit seinem Team anstoßen. Am Donnerstagabend hat der Rat beschlossen, den Pachtvertrag mit der Firma Nordmann zu den bisherigen Konditionen um fünf Jahre, mit der Option um weitere fünf Jahre zu verlängern, abzuschließen. Uyar ist Unterpächter von Nordmann und hatte vor sechs Jahren einiges investiert, um den Ratskeller gastfreundlicher zu gestalten. Er bietet in dem Restaurant deutsche Küche und Steakhausspezialitäten an. Seinen Angaben zufolge läuft das Restaurant mit Biergarten „super“. Er möchte es gerne weiter betreiben. - Foto: Ratskeller