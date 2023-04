Ringen um zehn Stunden Schulsozialarbeit an der Realschule

Von: Tanja Schneider

Der Bedarf an Schulsozialarbeit ist in den vergangenen Jahren gestiegen. © dpa

Die Realschule Wildeshausen hofft, dass die Schulsozialarbeit wie gewohnt fortgesetzt wird. Aber die Finanzierung ist nicht gesichert.

Wildeshausen – An ihrer Notwendigkeit gibt es keine Zweifel, dennoch ist die Finanzierung der Schulsozialarbeit stets ein zähes Ringen. Auch aktuell bangt eine Wildeshauser Einrichtung um ihr Stundendeputat. Konkret geht es um eine Viertelstelle an der Realschule. Deren befristete Finanzierung ist zum 31. März ausgelaufen. In seiner Sitzung am Donnerstag, 13. April, ab 18.15 Uhr im Stadthaus berät der Schulausschuss über die Thematik. Denn die Realschule hat Ende Februar einen Antrag eingereicht, in dem sie die Stadt darum bittet, die Stunden übergangsweise weiter zu finanzieren.

An der Realschule war aufgrund des gestiegenen Bedarfs im Mai 2020 eine Aufstockung von 19,5 auf 29,5 Stunden die Woche erfolgt. Die Finanzierung hatte das zuständige Land Niedersachsen allerdings nur bis zum 30. April 2022 übernommen. Anschließend sprang die Stadt in die Bresche und trug gemäß eines Ratsbeschlusses für ein knappes Jahr die Kosten in Höhe von etwa 18 000 Euro. Eine unbefristete Aufstockung hatte der Rat im Zuge seiner Beratungen zum Doppelhaushalt 2023/2024 abgelehnt.

Stadt verweist auf das Land

Und auch jetzt schlägt die Verwaltung der Politik vor, dem Antrag nicht zu folgen und stattdessen an das Land Niedersachsen zu verweisen. Aus ihrer Sicht gebe es zwar keinen Zweifel am Bedarf und dem Erfolg der Schulsozialarbeit an den Wildeshauser Einrichtungen, betont die Verwaltung in der Vorlage für die Sitzung. Zuständig für diese Aufgabe und dessen Finanzierung sei aber das Land. Gleichwohl berichtet die Verwaltung, dass sie seit Januar 2011 immer wieder versucht habe, mit dem Land Niedersachsen in Kontakt zu treten, um die Problematik deutlich zu machen. Sie habe sich bereits an die Landesschulbehörde, das Kultusministerium, die Staatskanzlei, den Landtagspräsidenten und nicht zuletzt an den Ministerpräsidenten gewandt. Aktuell befände sich zudem eine Petition zu diesem Thema in Vorbereitung. „Eine Kooperation mit dem Land kam seither nicht zustande“, schreibt die Stadt.

Die Realschule verweist ihrerseits auf die Notwendigkeit. Die zusätzlichen zehn Stunden seien ein Segen gewesen. Die Mitarbeiterin hätte durch die Aufstockung ihrer halben unbefristeten Stelle jeden Wochentag an der Schule sein können. „Aktuell ist dies dringender denn je: Wir spüren die Folgen der Schulschließungen und der sozialen Isolation während der Pandemie tagtäglich auf dramatische Weise“, führt Schulleiter Jan Pössel aus. „Noch nie waren so viele Kinder psychisch erkrankt, verhaltensauffällig, aggressiv, ohne Respekt vor Mitschülern und Lehrkräften sowie dem Eigentum anderer.“ Die psychischen Erkrankungen zeigten sich zum Beispiel durch Schulschwänzerei

, Lust- und Mutlosigkeit bis hin zu Depressionen und selbstverletzendem Verhalten. Sogar Zehnjährige seien schon betroffen. Die Schulsozialarbeiterin sei häufig die erste Anlaufstelle. „Bei ihr öffnen sich die Kinder und sagen, dass etwas nicht stimmt“, so Pössel. Auch Eltern suchten den Kontakt.

Der Realschulleiter hofft, dass das Land Niedersachsen seiner Verantwortung mittelfristig nachkommen wird. „Wir können allerdings nicht warten, bis das vielleicht in den Jahren 2025, 2026 oder noch später geschieht.“ Die Kinder bräuchten jetzt Hilfe in Form von Beratung und Begleitung durch Schulsozialarbeit. Er fordert Verwaltung und Politik deshalb auf, gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. „Vielleicht gibt es bei der Vielzahl an städtischen Beschäftigten irgendwo ein Deputat von zehn Stunden, das gerade nicht genutzt wird und nun der Schulsozialarbeit als erneute Übergangslösung zugeordnet werden kann?“, schlägt er vor. Ob diese Idee auf offene Ohren stößt und überhaupt realisierbar ist, bleibt abzuwarten.