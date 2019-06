Ringelnatter im Garten

Katzen und Schlange freunden sich an

+ Heimisch: Diese Ringelnatter lebt bei Tanja Laustroer.

Wildeshausen – Eine Ringelnatter sorgte am vergangenen Wochenende für helle Aufregung in Aumühle, weil sie in ein Haus eingedrungen war. Die Wildeshauser Feuerwehr sorgte dafür, dass die Schlange wieder ins Freie kam.