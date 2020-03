Richtigen Umgang mit Vögeln lernen

Wildeshauser wollen Kinder und Jugendliche für die Natur begeistern

+ Das Team für die neue Gruppe: „Der dicke Fritz“ mit Jonah Kloke, „Hildegart“ mit Anila Schlamann, „Kunigunde“ mit Regine Liebtrau, „Alic“ mit Kerstin Schlamann sowie „Christian“, der Stoffweisskopfseeadler mit Uwe Tietz (v.r.). Foto: dr

Wildeshausen – Wenn Regine Liebtrau und Uwe Tietz in Wildeshausen und Umgebung auftauchen, dann sind sie schnell Mittelpunkt des Geschehens. Das liegt daran, dass die beiden in der Regel in Begleitung von ungewöhnlichen Vögeln sind. In den vergangenen Monaten bestaunten beispielsweise viele Menschen auf Märkten den sibirische Uhu „Der dicke Fritz“, der bei Liebtrau aufgewachsen ist.