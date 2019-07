Spezial-Fahrzeugbauer FVG verlegt Firmensitz innerhalb von Wildeshausen

Richtfest an der Düngstruper Straße

+ © bor Mit vereinten Kräften: Zimmermann Jonas Schmidt und Bauherrin Janna Alpers ziehen den Richtkranz hoch. Geschäftsführer Michael Alpers (rechts) freut sich über die neue, große Halle an der Düngstruper Straße. © bor

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Es ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft: Der Spezial-Fahrzeugbauer FVG verlegt seinen Firmensitz innerhalb Wildeshausens und hat am Freitagnachmittag mit mehr als 100 Gästen das Richtfest für die Montage- und Servicehalle am neuen Standort an der Düngstruper Straße gefeiert.