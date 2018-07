DRK richtet sich im neuen Pavel-Haus ein

Wohn- und Geschäftsgebäude im August fertig

+ Das Wohn- und Geschäftshaus an der Ecke Bahnhof-/Heemstraße steht kurz vor der Vollendung. - Foto: bor

Wildeshausen - Ein gutes Jahr ist es her, dass das Pavel-Haus an der Ecke Bahnhof-/Heemstraße in Wildeshausen abgerissen wurde. Nun kehrt Leben in den dreigeschossigen Neubau ein, der zum 1. August fertig sein soll. Die sechs Wohnungen im ersten und zweiten Stock werden privat vermietet. Darunter richtet sich das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ein. Und zwar in einem der zwei etwa 100 Quadratmeter großen Geschäftsräume. Künftig sollen dort Erste-Hilfe-Kurse und andere Schulungen über die Bühne gehen. Aber das DRK will auch eine ständige Präsenz unterhalten, über seine Angebote wie Hausnotruf und Essen auf Rädern informieren sowie Anmeldungen entgegennehmen.