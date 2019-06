Richterin erhöht Strafmaß für Dealer

Einen regen Handel trieb ein 33-Jähriger in Wildeshausen und Umgebung. Nun stand er vor Gericht. Foto: dpa

Wildeshausen – Wegen mehrfachen Handelns mit Betäubungsmitteln und der Abgabe von Cannabis an vier minderjährige Kunden ist am Donnerstag ein 33-Jähriger aus der Gemeinde Dötlingen vom Amtsgericht Wildeshausen zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten sowie 50 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden. Das Urteil des Schöffengerichtes ist noch nicht rechtskräftig, die Strafe ist für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Die Richterin und die Schöffen erhöhten das von der Staatsanwaltschaft beantragte Strafmaß (14 Monate Freiheitsstrafe, 40 Stunden gemeinnützige Arbeit) noch, weil sie bei der Drogenabgabe an Kunden unter 18 Jahren nicht von minderschweren Fällen ausgehen wollten. Dass der Verkauf erfolgt war, davon zeigte sich die Richterin überzeugt.

Der Verteidiger hatte hingegen arge Zweifel daran geäußert, dass die jugendlichen Kunden für den Angeklagten als Minderjährige zu erkennen gewesen waren. Ein zuvor befragter Polizist war sich hingegen sicher: „Die Personen waren offensichtlich minderjährig.“

Verhandelt wurde vor dem Schöffengericht, weil zwei Polizeibeamte am 20. Juli 2017 die zum Teil einschlägig bekannten Personen beim Rewe-Markt in Wildeshausen kontrolliert hatten. „Der Bereich ist dafür bekannt, dass Jugendliche dort konsumieren“, so einer der Polizisten. Bei dem Angeklagten fanden die Ordnungshüter sechs Klemmbeutel mit Gras. Bei einem damals 16-jährigen Wildeshauser entdeckten sie fünf Klemmbeutel, die dieser gerade erworben hatte. Bei einer anschließenden Wohnungs- und Kellerdurchsuchung im Haushalt des Angeklagten kamen 30 Klemmbeutel mit Cannabis, 130 Euro sowie szenetypische Gerätschaften zum Vorschein, die dem 33-Jährigen zugerechnet wurden.

Der jetzt 18-jährige Käufer bestätigte am Donnerstag, vom Dötlinger Drogen gekauft zu haben. Das ihn betreffende Verfahren wurde mittlerweile eingestellt.

„Es war dem Angeklagten egal, wie alt seine Kunden sind“, kritisierte der Staatsanwalt. Er erklärte sich damit einverstanden, letztlich nur noch drei Fälle unerlaubten Handeltreibens im Urteil zu berücksichtigen und die Anklage für 18 Taten einzustellen. Er sah bei dem Dealer trotz 14 Einträgen im Bundeszentralregister, unter anderem wegen Raub und Diebstahl, zudem eine positive Sozialprognose. Bislang seien keine Drogendelikte des Angeklagten bekannt geworden, es habe sich um relativ geringe Mengen einer weniger gefährlichen Droge gehandelt, und die letzte Verurteilung sei 2011 erfolgt, argumentierte der Staatsanwalt.

Der Angeklagte lebt nach eigenen Angaben in einer Beziehung, hat ein Kleinkind und seit dessen Geburt keine Drogen mehr konsumiert. Zudem hat er eine Arbeitsstelle. Angesichts von hohen Schulden schied eine Geldstrafe für das Gericht aus. dr