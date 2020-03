Rewe wird ein „Green Building“

Wildeshausen – Vom alten Rewe-Markt am Huntetor in Wildeshausen ist nichts mehr zu sehen. Auf dem Gelände befinden sich nur noch wenige Trümmer des Gebäudes. Derzeit laufen die Vorbereitungen für den Neubau, der laut dem Handelsunternehmen nach dem „Green-Building-Konzept“ errichtet wird – und damit in der Region einzigartig sein dürfte, wie Generalbauunternehmer Martin Dierken bestätigte, der für Rewe derartige Projekte realisiert.

Zwar ist der Unmut einiger Ratsherren, die sich darüber ärgerten, dass Rewe nur zwei Bäume und eine Hecke auf dem Parkplatz zugesagt hat, nicht vergessen. Das hielten viele Politiker optisch für wenig ansprechend und zudem in Zeiten des Klimawandels für deutlich zu wenig Grün. Was das Gebäude betrifft, arbeitet Rewe allerdings mit einem Konzept, das sich nachhaltiges Bauen und Betreiben auf die Fahnen geschrieben hat, so der Generalbauunternehmer.

Was die Optik betrifft, hält sich der Handelskonzern noch bedeckt. So liegen zwar Visualisierungen des Architekten Hans-Jürgen Lukranz vor, sie sollen aber noch nicht veröffentlicht werden. Der angehende Rewe-Kaufmann möchte das Projekt nach Angaben von Pressesprecherin Daniela Beckmann erst zur Grundsteinlegung des neuen Marktes aktiv kommunizieren. Das auf dem Bauschild zu sehende Gebäude entspricht jedenfalls nicht dem Markt, wie er am Huntetor stehen soll.

Das Konzept des „Green Buildings“ kombiniert nach Angaben des Handelsunternehmens Tageslichtarchitektur mit energiesparenden Bautechniken, beste Dämmung, nachhaltige Materialien und den Einsatz regenerativer Energien. „Die eingesetzten Heizungs-, Lüftungs-, Beleuchtungs-, Klima- und Kälteanlagen verbrauchen deutlich weniger Energie und belasten die Umwelt gar nicht oder nur sehr gering mit CO2-Emissionen“, heißt es in dem Konzept. Damit leiste Rewe einen Beitrag zur Erfüllung des Klimaziels der Unternehmensgruppe, zwischen 2006 und 2022 die spezifischen Treibhausgasemissionen zu halbieren.

In Wildeshausen kann Rewe auf einer Fläche von 7 696 Quadratmetern bauen. Das bietet die Gelegenheit für ein Supermarktgebäude der neuen Generation, das sich deutlich von den früheren, sehr konventionellen Einzelhandelsflächen unterscheidet.

Der neue Supermarkt erweitert seine Verkaufsfläche von rund 1 380 Quadratmeter (mit Getränkemarkt und Bäcker) auf 1 625 Quadratmeter.

Ein zentraler Aspekt des neuen Konzeptes ist laut Konzernangaben neben den ökonomischen Kriterien auch die Qualität für die Nutzer, also für die Kunden und die Mitarbeiter. Dies wird unter anderem berücksichtigt durch den Einsatz von Tageslicht, durch eine barrierefreie Gestaltung der Verkaufsbereiche, eine behindertengerechte Kundentoilette sowie größer bemessene Autostellplätze. „Wer eintritt, taucht in eine mit Tageslicht geflutete Markthalle. Durch ein umlaufendes Fensterband und mehrere Lichtkuppeln im Dach scheint natürliches Licht in den Verkaufsraum“, heißt es in einer Präsentation. Rollos sorgten für Blendefreiheit und schützten Waren vor direktem Sonnenlicht. Brauche der Markt zusätzliches Licht, leisteten die Fotovoltaik-Anlagen auf dem Dach einen Beitrag zur eigenen Stromversorgung. Das Ergebnis der Nachhaltigkeitsmaßnahmen des „Green Buildings“: Die Technologien reduzieren den Primärenergiebedarf gegenüber dem bisherigen Standardmarkt um bis zu 40 Prozent. Die erneuerbaren Energien erzeugen etwa 40 Prozent des Bedarfs des Standorts selbst. dr