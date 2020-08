Rewe: Start am 11. November

So soll der neue Rewe-Markt am Huntetor aussehen. Die Eröffnung ist für den 11. November geplant. Bild: Rewe

Wildeshausen – Voraussichtlich am 11. November soll der neue Rewe-Markt am Huntetor in Wildeshausen eröffnet werden. Derzeit liegen die Arbeiten nach Angaben des Bauleiters zwar ein wenig hinter dem Zeitplan. Doch das Unternehmen ist zuversichtlich, dass es den Termin halten und damit das Weihnachtsgeschäft komplett mitnehmen kann.

Für den zukünftigen Marktleiter und selbstständigen Kaufmann Patrick Lenz kann es mit den Bauarbeiten gar nicht schnell genug gehen. „Ich freue mich auf die Eröffnung. Ich kann es kaum noch abwarten“, sagt er. Seit Monaten knüpft er Kontakte, um in „seinem Laden“ eigene Ideen umsetzen zu können. Dazu gehören seinen Angaben zufolge auch eine Salatbar und Convenience-Produkte aus eigener Herstellung. Insgesamt 15 000 Artikel seien im Angebot, teilt er mit. Eine weitere wichtige Rolle spielten die Themen Bio und Regionalität. „Besonders im Bereich Obst und Gemüse stammen viele Produkte von regionalen und lokalen Partnern“, so Lenz. Er ist 34 Jahre alt und hat seine Ausbildung als Kaufmann im Einzelhandel bei der real SB-Warenhaus-Gesellschaft gemacht. 2008 war er zur Rewe-Gruppe gewechselt. Schon während der Ausbildung zum Handelsfachwirt übernahm der Bremer 2011 seinen ersten Markt in Bremen-Obervie-land und später in der Bremer Neustadt. Seit 2017 ist er Gebietsmanager im Außendienst.

Markt als „Green Building“ konzipiert

Die Selbstständigkeit im Wildeshauser Rewe-Markt ist für Lenz eine verantwortungs- und reizvolle neue Aufgabe, da der Markt nach dem aktuellen Rewe-Konzept des „Green Buildings“ konzipiert ist. „Dazu gehört unter anderem eine Tageslichtarchitektur mit Glaskuppel, energiesparenden Bautechniken, bester Dämmung und nachhaltigen Materialien“, so Lenz. „Die eingesetzten Heizungs-, Lüftungs-, Beleuchtungs-, Klima- und Kälteanlagen verbrauchen deutlich weniger Energie und belasten die Umwelt nur sehr gering mit CO2-Emissionen.“

Klar ist schon jetzt, dass die Bäckerei Weymann im Rewe ein kleines Café einrichtet. Dort soll es 40 Sitzplätze, eine große Theke sowie viele Angebote zum Direktverzehr geben. Teile des Obstes und Gemüses möchte Lenz in Visbek einkaufen und auch sonst je nach Saison mit regionalen Lieferanten zusammenarbeiten. Es wird Craft-Bier ebenso geben wie ein großes Demeter-Naturkostsortiment. Eine größere Rolle wird auch das Thema Bio im gesamten Markt spielen. Dazu kommen ein separater Blumenbereich, für den noch ein Florist gesucht wird, und eine eigene Frischtheke mit Käse, Wurst und frischem Fleisch in Bedienung. „Wir werden 40 bis 50 Mitarbeiter beschäftigen“, sagt Lenz. Er suche noch Leute, die „Spaß an der Arbeit haben, sich gerne weiterbilden und Kundenkontakt haben“.

Online Waren bestellen

Die Öffnungszeiten des neuen Rewe sind von montags bis sonnabends von 7 bis 22 Uhr geplant. Zudem wird es von Beginn an einen Abholshop geben. Dann können die Kunden ihre Artikel online bestellen und im Markt abholen. dr