Rewe reißt im Januar Gebäude ab

Wildeshausen – In die Einzelhandelslandschaft in Wildeshausen kommt erneut Bewegung. Zwei Projekte stehen kurz vor dem Abschluss, bei einem dritten Vorhaben dürfte nach Recherchen unserer Zeitung Anfang des kommenden Jahres der Abrissbagger aktiv werden.

Während nach derzeitigen Planungen noch in diesem Jahr der Discounter Aldi an der Harpstedter Straße sowie der Bio-Fachhändler Aleco am Westring ihre Eröffnung feiern, schließt der Rewe-Markt am Huntetor ab Januar 2020 für rund neun Monate.

Das Bauamt des Landkreises Oldenburg bestätigte auf Nachfrage, dass die Baugenehmigung für den neuen Markt jetzt erteilt wurde. Nach langwierigen politischen Beratungen und der Abwägung durch die Behörden hatte der Stadtrat Ende Juni den Weg für die neue Filiale mit 1 625 Quadratmetern Verkaufsfläche, knapp 250 mehr als jetzt, frei gemacht. Mit etwas Verzögerung wurde eine Vereinigungsbaulast beim Bauamt eingereicht, um das jetzige Rewe-Grundstück mit dem Areal, auf dem einst das Restaurant „Wolters“ stand, zusammenzuführen. Das ist nun geschehen, sodass Daniela Beckmann, Pressesprecherin von Rewe in der Region Nord, jetzt mitteilen konnte: „Aktuell sieht es so aus, dass die Schließung des alten Marktes für Mitte/ Ende Januar geplant ist. Im Anschluss wird das Gebäude abgerissen. Die Eröffnung ist für den Herbst 2020 anvisiert.“

Die Gesamtfläche des Grundstücks umfasst lautDurchführungsvertrag zwischen der Stadt Wildeshausen und Rewe 7 696 Quadratmeter. Auf der Verkaufsfläche ist der Anteil für aperiodische Randsortimente auf zehn Prozent begrenzt, um den Innenstadteinzelhandel zu schützen. Bestandteil des Vorhabens ist außerdem die Errichtung eines im Marktgebäude integrierten Backshops mit Café, das von der Bäckerei Weymann betrieben werden soll und maximal 50 Quadratmeter groß sein darf. Der derzeit ausgelagerte Getränkehandel wird in den Markt integriert.

Einigen Streit hatte es um die Begrünung der Parkflächen gegeben. Laut Durchführungsvertrag ist eine Hainbuchenhecke entlang des Fußweges an der Straße zu pflanzen. Dazu sollen zwei Bäume an der Einfahrt kommen. Vielen Ratsmitgliedern war das deutlich zu wenig, der Einzelhandelsriese ließ sich jedoch nicht auf weitere Zugeständnisse ein.

Der Neubau hat zudem Einfluss auf den Verkehr. Rewe wird auf der Straße Huntetor eine barrierefreie Querungshilfe mit einer Aufstelltiefe von mindestens 2,50 Metern für den Fuß- und Radverkehr anlegen. Die Zufahrt des des dem Rewe-Markt gegenüberliegenden Tankstellengrundstücks muss zudem an die Zufahrt zum Supermarkt angepasst werden. Zur Kompensation des Eingriffs in den Boden ist eine Ausgleichsmaßnahme auf einer Fläche von 775 Quadratmetern in der Wiekau erforderlich.

Mit dem Rewe-Neubau wird der größte Teil der schon vor Jahren genehmigten Ausweitung von Einzelhandelsflächen in Wildeshausen realisiert. Nach derzeitigem Stand hat nun nur noch der Lidl-Markt am Westring die Möglichkeit, die Verkaufsfläche zu erweitern. Wie bereits berichtet, hat der Konzern die Flächen des ehemaligen Euronics-Marktes sowie des Dänischen Bettenlagers erworben. Hier könnte – nach der Aufstellung eines Bebauungsplanes – ein größerer Lidl gebaut werden. Das Bettenlager könnte auf die dann frei werdende Fläche des Discounters ziehen. dr