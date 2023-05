Rettungswesen im Landkreis Oldenburg: Politik ist offenbar jahrelang falsch informiert worden

Die Anzahl der Notarzt-Standorte im Landkreis steht nun doch zur Disposition.

Landkreis – Die Umstrukturierung des Rettungsdienstes im Landkreis Oldenburg sorgt seit Jahren für Unruhe und teils hitzige Debatten. Insbesondere die Frage nach dem Erhalt der bisher drei Notarztstandorte (Wildeshausen, Sandkrug und Bookholzberg) stand im Fokus der Kritik. Politik und Verwaltung wollten den Status quo weitgehend erhalten. Doch dies wird wahrscheinlich nicht möglich sein.

Der Brandschutz-Ausschuss des Landkreises wird sich in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag, 23. Mai, (ab 17 Uhr im Kreishaus) erneut mit dem komplexen Thema beschäftigen. Die neunseitige Vorlage fasst die Entwicklung seit 2020 zusammen. Sie offenbart Fehler beziehungsweise falsche Annahmen von Verwaltung und Politik. Dies betrifft etwa den Einfluss des Landkreises auf die Entscheidungen der sechs in der Großleitstelle Oldenburger Land (GOL) zusammengefassten Kommunen. Speziell die Kostenübernahme für die von der Politik geforderte Bewahrung aller Standorte für die Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) durch die Krankenkassen erscheint in einem anderen Licht. Das stellt die Frage nach der tatsächlichen Umsetzbarkeit der von den verschiedenen politischen Gremien des Landkreises getroffenen Beschlüsse. Die die Umstrukturierung begleitenden Studien der Universität Maastricht hatten ursprünglich nur einen Notarzt-Standort im Landkreis als ausreichend erachtet.

„Irrtümlich“ von Einflussmöglichkeiten ausgegangen

In der aktuellen Vorlage heißt es etwa zu einer Fachausschusssitzung im März 2020: „Aus den gefassten Beschlüssen und dem Protokoll wird deutlich, dass die Mitglieder der Gremien irrtümlich davon ausgegangen sind, dass bei der Umsetzung der gemeinsamen Bedarfsplanung tatsächlich noch eine Einflussmöglichkeit besteht, unter anderem zu den seitens der Kreisverwaltung bis dahin nicht thematisierten Notarztstandorten.“ Doch damit nicht genug: „Rückblickend hätte zu diesem Zeitpunkt bereits eine umfassendere Gesamtbetrachtung der möglichen anstehenden Änderungen – nach dem Stand der gemeinsamen Bedarfsplanung – für den Landkreis Oldenburg dargestellt werden können.“ Besonders schwer wiegt der nächste Satz: „Zu diesem Zeitpunkt stand fest, dass mit der seit 2015 bestehenden Satzung der Großleitstelle Oldenburger Land und dem abgeschlossenen und dem unterzeichneten Forschungsvertrag zum Maastricht-Projekt eine grundsätzliche Bindung des Landkreises Oldenburg an die Entscheidungen des Verwaltungsrates der GOL besteht.“ Mit anderen Worten: Wenn die anderen GOL-Partner nicht mitziehen, ist der Landkreis Oldenburg bestenfalls auf sich allein gestellt.

Dieser Umstand wiegt bei einem Beschluss des GOL-Verwaltungsrates von Ende Mai 2020 – also nur zwei Monate später – umso gewichtiger. Dort wurde nämlich beschlossen „dass dem weiteren Vorgehen ... hin zu einer gemeinsamen, optimierten und wirtschaftlichen Bedarfsplanung für alle Trägerkörperschaften zugestimmt wird und die aufgezeigten Optimierungsmöglichkeiten schrittweise zu implementieren ... sind.“ Das Stichwort hier ist „alle“ – somit unbedingt auch im Landkreis Oldenburg.

„Politik nicht in Kenntnis gesetzt worden“

Die Kreisverwaltung wertet dies in der aktuellen Vorlage nun folgendermaßen: „Dieser Beschluss im Verwaltungsrat der GOL ist einstimmig gefasst worden, und zwar in sicherer Kenntnis darüber, dass die konsequente Weiterführung des Projektes der gemeinsamen Bedarfsplanung beim Landkreis Oldenburg zumindest im Punkt zum Abbau der Notarztstandorte politisch nicht auf Zustimmung treffen würde. Zumal die hiesige Politik über das ,ernüchternde‘ Ergebnis für den Landkreis Oldenburg, nämlich, dass nach der bedarfsplanerischen Auswertung NEF-Standorte abzubauen seien, bis zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Verwaltungsrates nicht in Kenntnis gesetzt worden war.“ Das Ganze gipfelte dann in Beschlüssen von Fachausschuss und Kreistag, demnach alle drei Notarztstandorte zu erhalten seien und die Kassen diese – vor Ort als bedarfsgerecht erachtete – Versorgung wie bisher bezahlen.

Dass dies auch so hätte eintreten können, so heißt es heute, sei ein Trugschluss gewesen, denn eine Reduzierung war zu diesem Zeitpunkt quasi bereits beschlossen: „Im April und Juli 2021 wurde den Gremien offenbar weiterhin nicht transparent genug dargestellt, dass der Landkreis Oldenburg als eine Trägerkörperschaft der GOL an die bestehende Satzung und gemeinsam unterzeichnete Forschungsvereinbarung gebunden ist. Spätestens mit dem einstimmigen Beschluss des Verwaltungsrats der GOL vom 27. Mai 2020 waren die Auswertungen aus dem Maastricht-Projekt auch beim Landkreis Oldenburg sukzessive zu implementieren.“

Haltung der Krankenkassen war lange bekannt

Was die Kostenübernahme angeht, heißt es: „Aufgrund des Umstandes, dass auch die Kostenträger an dem Maastricht-Projekt beteiligt waren, stand auch bereits zum Zeitpunkt ... fest, dass die Kostenträger mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit lediglich eine reduzierte Kostenübernahme im Landkreis Oldenburg über das Jahr 2020 erstatten würden.“ Mithin, so das Fazit, beruhe der schlussendlich formulierte und gefasste Beschluss im Gesamtzusammenhang der Sach- und Rechtslage „auf widersprüchlichen“ Annahmen. Der Landkreis Oldenburg hatte seitdem auf seiner Position beharrt.

Corona und eine „Sonderauswertung“

Bei den aktuellen Verhandlungen in die Karten gespielt hat der Kreisverwaltung offenbar die Pandemie, die wesentlich mehr Notarzt-Einsätze mit sich brachte als sonst üblich – und somit anders als in der bisherigen Bedarfsberechnung einkalkuliert. Auf Betreiben des Landkreises (Februar 2023) erfolgte eine „Sonderauswertung“ durch die Uni Maastricht. Diese ergab, dass zwölf NEF-Standorte (zwei im Landkreis Oldenburg) das Sicherheitsniveau im gesamten Einzugsbereich der GOL deutlich erhöhten, und letztlich „bedarfsgerecht und angemessen“ seien. Die Hochschule empfiehlt in diesem Zuge allerdings eine „Standortoptimierung“ im Landkreis Oldenburg: So sollte der NEF-Standort von Bookholzberg nach Heidhusen an der Autobahn 28, Ausfahrt Hatten, verlegt werden.

Notarzt-Standort kostet eine Million Euro im Jahr

Inzwischen hat der Landkreis auch wieder die Budgetverhandlungen mit den Krankenkassen aufgenommen: Mit dem Erfolg, dass diese die Kosten für die noch bestehenden drei Notarzt-Standorte für die Jahre 2020 bis 2022 übernommen haben. Erst ab 2023 rechnen sie dann nur noch zwei Standorte ab. Die Kosten für eine NEF-Rettungswache gibt der Kreis mit rund einer Million Euro im Jahr an. Entscheidet die Politik, den dritten Standort zu erhalten, sei diese Summe dauerhaft selbst aufzubringen, heißt es in der Vorlage. Die Crux: Dieses dritte NEF stünde dann nicht exklusiv dem Landkreis Oldenburg zur Verfügung und könnte im Rahmen der GOL auch andernorts eingesetzt werden.

„Rechnerisch reduzieren“

Daher schlägt die Verwaltung aufgrund der „tatsächlichen Gegebenheiten“ die Vorhaltung „rechnerisch auf zwei NEF zu reduzieren“ sowie „auf Dauer einen neuen, starken zweiten NEF-Standort neben Wildeshausen (möglichst bis Ende 2025) zu etablieren.“ Mit anderen Worten: Das ursprüngliche Ziel der Politik, das Notarzt-System in Landkreis weitgehend unangetastet zu lassen, ist offenbar nicht zu halten – auch, was die Standorte angeht. Die dafür ab dem kommenden Jahr und bis zur Umsetzung anfallenden Mehrkosten in Höhe von circa einer Million Euro soll der Landkreis Oldenburg aus eigener Tasche zahlen, heißt es in der Beschlussvorlage abschließend.