Retter bergen Toten aus der Hunte

Wildeshausen - Retter der Feuerwehr und der DLRG aus Wildeshausen haben am Mittwoch um 11.15 Uhr eine leblose Person aus der Hunte in Nähe des Seniorenwanderweges in Höhe Stockenkamp in Wildeshausen geborgen. Die Person war nach Auskunft der Polizei schon am Morgen vermisst gemeldet worden. Die Suche begann um 9.20 Uhr. Eine Suizidgefährdung wurde nicht ausgeschlossen.

Das gerade neu angeschaffte Rettungsboot der Feuerwehr wurde zunächst am Rosengarten zu Wasser gelassen und die DLRG für die Suche unterhalb des Wehres nachalarmiert. Kurz danach kam die Rückmeldung, dass eine Person kurz vor der Eisenbahnbrücke in der Hunte gefunden wurde. Daraufhin wurden das Boot und die DLRG direkt dorthin beordert.

Bei der Leiche handelte es sich nach Angaben der Polizei um einen älteren Mann aus dem Landkreis Oldenburg. Der Tote musste mit dem Rettungsboot aus dem Wasser geholt werden und wurde dann vom Bestattungsunternehmer abtransportiert. Der Einsatz war gegen 11.30 Uhr beendet.

Im Juli 2015 war zuletzt eine tote Person aus der Hunte geborgen worden. Rettungskräfte zogen damals eine 90 Jahre alte Frau aus dem Fluss. Es handelte es sich um eine Patientin des Krankenhauses Johanneum, die knapp zwei Stunden zuvor als vermisst gemeldet worden war. Passanten hatten an der Bank auf dem Hunteweg nahe der Brücke „Im Hagen“ einen Rollator stehen gesehen und kurz darauf eine leblose Person in der Hunte entdeckt.

