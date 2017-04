Retriever in Not: Wer kann helfen?

Wildeshausen - Die Tierschutzgruppe Wildeshausen sucht dringend ein neues Zuhause für einen zwölf Jahre alten Retriever-Schäferhund-Husky-Mischling, der gechippt und kastriert ist.

„Es ist mir unverständlich, wie man ein Tier nach so langer Zeit abgeben will, aber um die Situation des Tieres zu verbessern, wäre es wirklich toll, wenn wir über die Veröffentlichung ein neues Zuhause finden würden“, so Christina Poppe, Vorsitzende der Tierschutzgruppe Wildeshausen.

„Lebensfroher“ Hund

„Der Hund ist trotz seines Alters noch sehr agil und lebensfroh. Er liebt es, einen großen Auslauf zu haben. Am Fahrrad läuft er überhaupt nicht und ist auch zu alt dafür“, schreibt Poppe. Außerdem sei das Tier wasserscheu, da es als Welpe mal im Eis eingebrochen sei. „Der Hund ist kinderlieb. Mit Hündinnen und Rüden versteht er sich gut. Er apportiert nicht, liebt aber Geschicklichkeitsspiele mit Leckerlis. Seine zwei Kuscheltiere, die er zum Kuscheln oder Anknabbern braucht, liebt er abgöttisch.“

Der Mischling frisst nur Trockenfutter, da er von Feuchtfutter schnell Durchfall bekommt. Wer Interesse hat, sollte sich unter der Zentraltelefonnummer 0152/24464743 bei der Tierschutzgruppe Wildeshausen melden.