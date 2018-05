Repowering scheitert an „Agrarfrost“

Kritik nach nicht öffentlicher Sitzung

+ © Rohdenburg Die Windenergieanlage in Aldrup ist nahe am Betrieb „Agrarfrost“ gelegen. Sie darf nicht erneuert werden. © Rohdenburg

Wildeshausen - In nicht öffentlicher Sitzung hat der Verwaltungsausschuss der Stadt Wildeshausen am Donnerstagabend mit einer 5:4-Mehrheit die Pläne der Familie Rüdebusch abgelehnt, zwei Windenergieanlagen in Aldrup durch neuere und leistungsfähigere Räder zu ersetzen.