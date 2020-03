Repowering im dritten Anlauf?

Nah dran an Agrarfrost: Die Windräder in Aldrup sollen repowert werden.

Wildeshausen – Bereits zweimal ist der Versuch gescheitert, zwei Windenergieanlagen in Aldrup in der Nähe des kartoffelverarbeitenden Betriebes Agrarfrost zu modernisieren. Zweimal hatte der Fachausschuss der Stadt mehrheitlich entschieden, die Weichen für ein Repowering zu stellen, im nicht öffentlich tagenden Verwaltungsausschuss wurde das Ansinnen jedoch wieder gestoppt – zuletzt vor knapp einem halben Jahr.

Nun hat Hermann Hitz, Ratsherr der UWG, erneut einen Antrag zur Wiederaufnahme der Planungen gestellt. Voraussetzung dafür müsste sein, dass das Votum des Verwaltungsausschusses aufgehoben wird. „Danach sollte die von den Antragstellern vorgelegte genehmigungsfähige Planung zum Repowering fortgeführt und positiv zum Abschluss gebracht werden“, so Hitz. Er verweist auf die Äußerungen des Planungsbüros NWP, nach denen das Repowering im geplanten Umfang mit dem Gewerbestandort in Aldrup vereinbar sei. Aus den Gutachten gehe hervor, dass es durch die Errichtung und den Betrieb der beiden repowerten Windenergieanlagen zu keinem Nutzungskonflikt komme – auch, was die Erweiterungsinteressen der Firma Agrarfrost betreffe.

Hitz: „Geplante Standorte sind unproblematisch“

„Die beiden geplanten Standorte für die Anlagen sind aus naturschutzfachlicher Sicht sowie den Abständen zu den Wohngebieten unproblematisch“, betont Hitz. „Außerdem wurden bei der Planung alle Belange berücksichtigt, die Entwicklungsmöglichkeiten von Agrarfrost nicht einzuschränken.“ Dazu zählten insbesondere der schallreduzierte Nachtbetrieb, die Berücksichtigung der Fallhöhe zur Grenze des Gewerbegebietes, die Sicherungsmaßnahmen bei Eisansatz sowie die Einhaltung der Richtwerte beim Auftreten von Schattenwurf durch die geplante Installation einer Abschaltautomatik. „Anzumerken ist, dass die seit dem Jahr 2000 über einen Bebauungsplan ausgewiesene Erweiterungsfläche des Gewerbegebietes mit etwa zehn Hektar bisher ungenutzt ist und für Agrarfrost zur Verfügung stehen“, so Hitz.

Ernste Bedenken im Stadtrat

Der Ratsherr weist zudem darauf hin, dass die abgelehnte Planung zum Repowering der Windenergieanlagen den politischen Zielen von Landes- und Bundesregierung zuwiderläuft.

Im Rat gibt es derzeit bei einigen Fraktionen ernste Bedenken, ob die anstehende und bereits empfohlene Erweiterung von Agrarfrost genehmigt werden kann. Die Bebauungsplanänderung ist am Donnerstag Thema im Verwaltungsausschuss und am 19. März im Rat. Im Fachausschuss hatte Planer Eckhardt Mumm nämlich erklärt, dass die Erweiterung von Agrarfrost mit dem Repowering kollidieren könnte. Sollte die Stadt dem neuen Bebauungsplan zustimmen, könnte der Windanlagen-Vorhabenträger möglicherweise Schadensersatzforderungen gegen die Stadt stellen. dr