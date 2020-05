Videofilmer besuchen im Oktober Wuhan - später wird einer von ihnen positiv auf Corona-Antikörper getestet

Gab des damals schon Corona in China? Einmarsch der deutschen Delegation bei den Militärweltspielen am 18. Oktober.

Der 58-jährige Wildeshauser Torsten Timm war Ende Oktober als Videoberichterstatter bei den Weltsoldatenspielen in Wuhan in China. Er und ein Teamkollege hatten sich dort eine Erkältung eingefangen. Beim Kollegen wurden später Antikörper gegen das Coronavirus nachgewiesen. Daraufhin ließ sich auch Timm testen.

Reporterteam bei Weltsoldatenspielen in Wuhan vor Ort - einer besitzt heute Corona-Antikörper

Aufenthalt in China erfolgte bereits Ende Oktober - weit vor dem offiziellen Ausbruch der Epidemie

Zweifel an offiziellem Datum des Corona-Ausbruchs bestehen schon länger

Wildeshausen – Wuhan – da war doch was? In der Millionenmetropole der chinesischen Provinz Hubei soll im Dezember das Coronavirus als Auslöser der Atemwegserkrankung Covid-19 aufgetreten sein. Genau dort fanden jedoch bereits vom 18. bis 27. Oktober die Weltsoldatenspiele statt. Sie könnten Berichten zufolge ein massiver Corona-Verteiler gewesen sein. Einige Indizien sprechen laut dem Sportinformationsdienst (SID) dafür. Sportler aus verschiedenen Nationen, die erkrankt waren, hätten sich gemeldet.

Wildeshauser als Videofilmer in Wuhan vor Ort

Auch der Wildeshauser Torsten Timm war dabei. Der 58-Jährige war bis zum 31. März 2019 als Bundeswehrsoldat im aktiven Dienst in Garlstedt und nahm im Rahmen einer Wehrübung als Videofilmer an dem internationalen Event teil. Bei der Erinnerung an die Zeit vor Ort und danach stutzte er vor einigen Tagen und erzählte: „Ich hatte mir vor dem Rückflug am 28. Oktober eine Erkältung eingefangen, die ungewöhnlich lange dauerte.“ Bis kurz vor Weihnachten habe er damit zu tun gehabt – also fast zwei Monate – was sonst bei ihm nie der Fall sei.

+ Bei der Arbeit: Torsten Timm ist seit vielen Jahren als Filmer aktiv. © mar

„Das gibt einem zu denken“, so Timm, der daraufhin beschloss, zum Arzt zu gehen. „Ich fand es interessant zu wissen, ob ich mir damals, als noch niemand darüber geredet hat, eine Infektion mit dem Coronavirus eingefangen habe“, sagte er. Bestärkt wurde er bei seinem Plan, einen Mediziner zu konsultieren, als er kurz darauf erfuhr, dass ein Teammitglied aus Wuhan den Befund einer überstandenen Infektion erhalten hatte – wann auch immer diese stattgefunden hat. Vielleicht in China.

Ansteckung mit Erkältung in Wuhan bei einem Kollegen?

„Wir haben während der Militärweltspiele mit sechs Leuten in einer Wohnung gelebt“, so Timm. „Ein Kollege hatte gegen Ende der Veranstaltung eine schwere Erkältung, und ich vermutete, dass ich mich bei ihm angesteckt habe. Mich hat es auf jeden Fall kurz darauf erwischt.“

Von einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus konnte er damals nichts wissen. In seinem Umfeld in Deutschland ist Timms Angaben zufolge bislang auch niemand positiv auf Covid-19 getestet worden. Am Montag erhielt er dann das Ergebnis: Beim ihm sind keine Antikörper nachzuweisen. Mit hoher Sicherheit ist Timm also bislang nicht mit dem Coronavirus infiziert gewesen.

Wettbewerb in Wuhan ein Corona-Superverbreiter?

Was andere Personen betrifft, gibt es einige Unklarheiten: Mehrere Indizien nähren laut dem SID die Theorie, dass die Armee-Weltspiele mit fast 10.000 Athleten aus 110 Ländern sowie vielen weiteren Delegationsteilnehmern und 230.000 freiwilligen Helfern ein sogenannter Corona-Superverbreiter gewesen ist. Womöglich sogar der Erste. So wird Italiens Fecht-Olympiasieger Matteo Tagliariol in einem Bericht mit den Worten zitiert: „Als wir in Wuhan eingetroffen sind, sind wir alle erkrankt. Alle sechs Personen in meiner Wohnung waren krank, auch viele Athleten anderer Delegationen.“ Er habe schwer gehustet, nach der Rückkehr sehr hohes Fieber bekommen und kaum atmen können. „Auch Antibiotika halfen nicht“, so der Sportler.

Geschah der Coronaausbruch in China deutlich früher?

Zwar wird der erste offizielle Coronafall weiterhin auf Anfang oder Ende Dezember datiert, doch Studien legen einen früheren Ausbruch nahe. Ein deutsch-britisches Forscherteam hat laut Süddeutscher Zeitung errechnet, dass dieser mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit zwischen dem 13. September und 7. Dezember stattgefunden hat. Laut der französischen Sporttageszeitung L’Equipe haben sich die frühere Fünfkampf-Weltmeisterin Elodie Clouvel („Wir waren alle krank“) und ihr Kollege Valentin Belaud, Weltmeister 2019, wahrscheinlich ebenfalls bei den Spielen in Wuhan infiziert. Weitere Fälle werden aus Italien gemeldet, in Luxemburg gibt es zumindest einen Verdacht.

Und in Deutschland? „Im Nachhinein haben wir natürlich schon gescherzt: Wuhan, da waren wir doch, das kannte vorher ja keiner“, sagte Luftpistolenschützin Sandra Reitz aus Regensburg dem SID. Reitz hat bei den Militärspielen Gold gewonnen, Außergewöhnliches hat sie unter den 243 deutschen Sportlern und insgesamt nicht bemerkt: „Es gab auch in unserem Umfeld verschiedene Erkrankungen. Das ist aber nichts Verwunderliches, das war eigentlich immer so.“

Laut Auskunft des deutschen Delegationsleiters Christian Lützkendorf lag die Zahl der Erkrankungen im deutschen Team sogar unter jener vergangener Spiele. „Wir haben gar nichts davon gehabt“, sagte er dem SID.

Und bei den Medienbegleitern? Auf die hat offenbar niemand geachtet. Bis heute.