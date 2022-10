Repair-Café in Wildeshausen: Neues Leben für Kaffeemaschinen und Plattenspieler

Von: Dierk Rohdenburg

Fachleute bei der Arbeit: Am Dienstag eröffnete wieder das Reparatur-Café. © dr

Wildeshausen – Zwei Jahre lang war es coronabedingt ruhig um das Repair-Café des Landkreises Oldenburg. Am Dienstag öffnete es jedoch wieder seine Türen im Jugendzentrum Wildeshausen.

Es war höchste Zeit, denn einige Bürger kamen, um ihre kaputten Geräte vorzustellen, die sie gerne noch weiter nutzen wollen. Die Chancen dafür standen gut, denn es waren vier Männer vom Fach vor Ort.

Christina Schäfer aus Wildeshausen hatte ihre Kaffeemaschine mitgebracht. Diese war noch gar nicht so alt, verlor aber für Schäfer aus unerfindlichen Gründen immer wieder das Wasser. Gereon Walther aus Wildeshausen ist zwar Mediziner für innere menschlichen Organe, doch er inspizierte die Maschine mit der Taschenlampe des Handys. Schnell fand er heraus, dass sich ein Schlauch gelöst hatte, weil die Schellen verrostet waren.

Ebenfalls um einen Kaffeeautomaten kümmerte sich Elektrotechniker Thomas Wartberg aus Klosterseelte, und nach einer eingehenden Untersuchung brachte er das defekte Gerät wieder zum Laufen.

Schaltplan für den alten Receiver nötig

Ganz so gut entwickelte sich die Situation für Ulrike Böger aus Spasche nicht. Sie war mit einem 45 Jahre alten Receiver und einem Schallplattenspieler gekommen. „Der sagt nichts mehr“, nannte sie ganz salopp den Missstand. Sie sei im Urlaub gewesen und danach hätten die Geräte den Defekt gehabt. „Vielleicht eine Überspannung durch ein Gewitter“, vermutete sie. Elektromeister Claus Föste aus Wildeshausen öffnete das Gerät. „Es ist noch Strom drauf“, stellte er fest. Um eine genaue Diagnose zu erstellen, fehlten ihm allerdings die Schaltpläne. Die musste Böger schnell holen. In der Zwischenzeit allerdings konnte sich Föste die Drohne von Bögers Enkel Ben ansehen. Das Flugobjekt hatte eine Bruchlandung hingelegt, und Ben war sehr daran interessiert, dass es zu einer Reparatur kommt.

Unterdessen flickte Martin Bruns Fahrradschläuche. Der Händler in Wildeshausen mache das nicht mehr, erläuterte er. Ziel all der Reparaturen sei es aber, alte und kaputte Dinge nicht einfach wegzuwerfen. Als Lohn für ihre Arbeit wünschen sich die Ehrenamtlichen eine Spende. An den Dienstagen 1. November und 6. Dezember bieten sie von 16 bis 19 Uhr wieder im Jugendzentrum ihre Dienste an.