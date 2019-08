Ein 69 Jahre alter Rennradfahrer hat am Dienstag gegen 17.20 Uhr einem Auto auf der Kreuzung Glaner Straße/Nordring in Wildeshausen die Vorfahrt genommen und ist schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte der 69-Jährige den Radweg des Nordrings in Richtung Westring befahren und das Rotlicht der Ampel an der Glaner Straße missachtet. Foto: bor