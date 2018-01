Rekordjahr in der 122-jährigen Geschichte der Wildeshauser Feuerwehr

Noch nie so viele Sturm- und Starkregeneinsätze

+ © Rollié Stadtbrandmeister Helmut Müller und Ortsbrandmeister Hermann Cordes (von links) sowie Bürgermeister Jens Kuraschinski (hinten) und Kreisbrandmeister Andreas Tangemann (rechts) mit den neu gewählten und bestätigten Posteninhabern der Feuerwehr. © Rollié

Wildeshausen - Von Christin Rollié. Das Jahr der Wildeshauser Feuerwehr in Zahlen: 265 Einsätze, 28 213 Gesamtdienststunden und 3 149 Stunden Ausbildungsdienst – die Brandschützer zogen am Freitagabend in ihrem neu bezogenen Feuerwehrhaus in der Pagenmarsch Bilanz.