Rekord: Erstmalig rund eine Million Übernachtungen in der Wildeshauser Geest

Landkreis – Im Jahr 2022 gab es im Naturpark Wildeshauser Geest rund 1,05 Millionen Übernachtungen (Touristik- und Dauercamping, Wohnmobiltourismus, Privatquartiere, gewerbliche Betriebe) und rund 5,6 Millionen Tagesreisen.

Das ist ein Rekord. Die Zahlen hat das Deutsche Wirtschaftswissenschaftliche Institut für Fremdenverkehr (dwif) im Rahmen einer Sonderauswertung mit Unterstützung der Industrie- und Handelskammer Oldenburg und der Wirtschaftsförderung im Landkreis Oldenburg ermittelt, die Methodik wird jedoch nicht offen gelegt.

Der Tourismus ist ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor für die Region, heißt es vom Zweckverband Naturpark Wildeshauser Geest. Kaum ein Wirtschaftsbereich profitiere nicht vom Tourismus, da Einheimische und Urlauber die tourismusbezogene Infrastruktur nutzen und sich in der Region bewegen. Laut der Untersuchung kann man von 6,65 Millionen Aufenthaltstagen in der Region ausgehen. Bei den Übernachtungsgästen belaufen sich die durchschnittlichen Tagesausgaben auf 32,80 Euro im Touristik- und Dauercamping/Wohnmobiltourismus, 84,10 Euro in Privatquartieren und 113,80 Euro in gewerblichen Betrieben mit zehn und mehr Betten. Eingerechnet sind die Ausgaben für Übernachtung, Gastronomie und Freizeit. Tagesreisen und Besuche schlagen mit jeweils 23,30 Euro zu Buche. Die touristischen Gesamtumsätze in der Region lagen laut dwif im Jahr 2022 bei rund 200,5 Mio. Euro.

70 Millionen Euro Umsatz durch Übernachtungsgäste

Davon entfielen 70 Millionen Euro auf Übernachtungsgäste und 130,5 Millionen Euro auf Tagesgäste. Die Ausgaben der Gäste verteilen sich wie folgt: 95,2 Millionen Euro entfallen auf das Gastgewerbe, 68,9 Millionen Euro auf den Einzelhandel und 36,4 Millionen auf Dienstleistungen. Der touristische Einkommensbeitrag, also die Wertschöpfung, liegt laut dwif bei rund 93,9 Millionen Euro und entspricht einem Äquivalent von rund 3.240 Personen, die durch die touristische Nachfrage in der Region Wildeshauser Geest ein durchschnittliches Primäreinkommen (29.017 Euro) pro Kopf und Jahr beziehen können. Dieser Wert darf jedoch nicht mit der Anzahl der durch den Tourismus beschäftigten Personen gleichgesetzt werden, da viele Personen nur anteilig vom Tourismus leben (Verkäufer im Einzelhandel bedienen auch Einheimische, Servicepersonal in der Gastronomie kümmert sich nicht nur um Touristen etc.). Allein aus Mehrwertsteuer und Einkommenssteuer resultierten 2022 ca. 18,1 Millionen Euro Steueraufkommen aus dem Tourismus, das jedoch als Gemeinschaftssteuer Bund, Ländern und Kommunen zukommt.