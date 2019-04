Reitturnier kämpft mit dem Wetter

Verein Leichttrab Wildeshausen verbucht zwei Platzierungen für sich

+ Vivane Muhle auf Felina gewinnt im Stilspringen, Klasse E am Sonntagnachmittag Platz drei. Foto: backhaus

Wildeshausen – Drei Tage wechselhaftes Wetter, insgesamt 22 Prüfungen, mehr als 900 Nennungen: Das Spring- und Dressurturnier des Reitvereins Leichttrab Wildeshausen am Fillerberg hatte Teilnehmern und Zuschauern einiges zu bieten. Ines Luthardt, die als Turnierleiterin die Koordination der Veranstaltung innehatte, ist auch am Sonntagnachmittag noch bei guter Laune: „Bisher sind wir sehr zufrieden“, sagt sie. Von größeren Verletzungen sind Pferde und Reiter verschont geblieben, das ist Luthardt wichtig. Der Wildeshauser Verein kann zwei Platzierungen für sich verbuchen: Sophie Just landete in der Stilspringprüfung, Kl. A* auf Rang eins, Vera Schröder in der Dressurprüfung, Kl. L* (Trense) auf Rang zwei.