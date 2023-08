Diebe stehlen Wildeshauser Landmaschinenhändler Reifen

Von: Dierk Rohdenburg

Ein Wildeshauser Landmaschinenhändler wurde am Wochenende bestohlen. © Privat

Das Gelände des Landmaschinenhandels Schröder in Wildeshausen war am Wochenende Ziel von Dieben.

Wildeshausen – Bislang unbekannte Personen haben am Wochenende Reifen vom Gelände des Landmaschinenhandels Schröder an der Benzstraße in Wildeshausen gestohlen. Sie demontierten nach Polizeiangaben in der Zeit von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 19 Uhr, ein Zaunelement, luden auf dem Areal Reifen für landwirtschaftliche Maschinen in ihr Fahrzeug und flüchteten. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Telefon 04431/9410 bei der Polizei melden.