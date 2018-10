SPD regt weitere Ampel an der Harpstedter Straße an

Anwohner sehen Kinder auf dem Heimweg von der Wallschule in Gefahr

+ Mitglieder der SPD machen sich für eine weitere Fußgängerampel an der Harpstedter Straße in Wildeshausen stark. Bei einem Ortstermin warben Matthias Kluck und Christel Zießler (von links) sowie Ulrich Becker (rechts) dafür. Auch Anwohner Andre Wernke-Schmiesing will eine weitere Ampel. - Foto: bor

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Keine Frage, es gibt ruhigere Orte in Wildeshausen als die Harpstedter Straße. Bei einem Ortstermin am Mittwochabend mussten die SPD-Mitglieder ihre Stimmen schon heben, um den vorbeirauschenden Verkehr zu übertönen. Die Sozialdemokraten regen an, eine weitere Fußgängerampel an der viel befahrenen Straße zu installieren. Die Anwohner ignorieren derweil bewusst die Straßenverkehrsordnung, damit sie ein sicheres Gefühl haben, wenn ihre Mädchen und Jungen mit dem Rad auf dem Fußweg unterwegs sind.