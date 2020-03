Regionale Frische im Angebot

Wildeshausen – Die Wildeshauser Innenstadt wird Tag für Tag unbelebter, weil viele Geschäfte wegen der Coronavirus-Epidemie gar nicht mehr oder nur noch eingeschränkt öffnen dürfen. Auf der Westerstraße sowie dem Marktplatz bietet sich jedoch am Donnerstag voraussichtlich annähernd das gleiche Bild wie in Zeiten ohne Virusgefahr: Der Wochenmarkt soll wie üblich aufgebaut werden.

„Die regionale Frische bietet das beste Immunsystem gegen Erkrankungen, das man sich denken kann“, sagt Carlos Aragues Bremer von der Zweigniederlassung der Deutschen Marktgilde in Hannover. „Deshalb werden die meisten Wochenmärkte wie gewöhnlich öffnen. Wildeshausen gehört dazu“, so der Veranstalter.

Bremer weist darauf hin, dass die Bundesregierung und die Landesregierungen unmissverständlich festgelegt hätten, dass der Lebensmitteleinzelhandel weiter seine Waren anbieten soll. „Wir sorgen für einen der sichersten Einkaufsplätze unter freiem Himmel – ohne Einkaufswagen, an denen sich Viren befinden können.“ Zudem sei die Ware nicht durch unzählige unbekannte Hände gegangen, was die Gefahr der Ansteckung naturgemäß erhöhe.

Dennoch gibt es vonseiten der Marktgilde klare Anweisungen an die Händler, um die Sicherheit für alle Beteiligten zu erhöhen. „Die Marktleiter sollen dafür sorgen, dass die Stände weiter als gewöhnlich auseinanderstehen“, betont Bremer. Es solle zudem vermieden werden, dass sich lange Schlangen bilden, in denen die Kunden sich zu nahe kommen könnten. „Wenn es zu einer Schlangenbildung kommt, sollen die Wartenden so gelenkt werden, dass sie weit auseinander stehen und nicht den Weg blockieren“, ergänzt Bremer.

Da die bundesweite Öffnungserlaubnis für Wochenmärkte pauschal ausgesprochen wurde, werden in Wildeshausen auch Händler, die lediglich Textilien oder andere Waren als Lebensmittel anbieten, vorerst nicht ausgeschlossen. „Wir haben die Händler von Non-Food-Artikeln aber vorgewarnt, dass sich das schnell ändern kann“, teilt Bremer mit.

„Die Beschicker wollen gerne nach Wildeshausen kommen“, betont der Vertreter der Marktgilde. Da es anderenorts Verkaufsverbote von den Kommunen gegeben habe, hätten sich schon Händler gemeldet, die in der Kreisstadt verkaufen wollen. „Wir wollen jedoch unsere Beschicker schützen“, so Bremer. „Es macht keinen Sinn, hier fünf Gemüsestände aufzubauen.“ Derzeit seien 25 bis 30 Händler in Wildeshausen dabei. Auch der erste Spargel werde in diesen Tagen verkauft.

In Einzelfällen kann sich Bremer vorstellen, noch Beschicker dazuzunehmen. Der Platz auf dem Marktplatz und der Westerstraße sei jedoch sehr begrenzt, betont er. Deshalb könne man den Handel hier nicht deutlich ausweiten. dr