Regeln oder regeln lassen

Wildeshausen - Über die Möglichkeiten, die eine Vorsorgevollmacht Unternehmern bietet, referierten auf Einladung des Handels- und Gewerbevereins (HGV) Wildeshausen sowie der Mittelstandsvereinigung (MIT) Wildeshausen am Donnerstagabend im Reitersaal der Gildestube Egbert Ahlrichs (Betreuungsverein) und Manfred Sander (Generationenberatung Volksbank).

Dabei ging es unter anderem um die Unterschiede zwischen Vollmacht und vom Gericht eingesetzte Betreuer, um Möglichkeiten von Regelungen im Privat- und im Unternehmensbereich sowie um mögliche Fallstricke, die die Vollmacht außer Kraft setzen können.

„Was man nicht selbst frühzeitig regelt, das wird im Falle des Falles für einen geregelt“, informierte Sander während seines Vortrags. So gebe es beispielsweise klare gesetzliche Regelungen zur Erbfolge. In dem Moment, in dem sich jemand selbst vorübergehend oder langfristig nicht mehr vertreten kann, wird, wenn für diesen Fall keine Vollmacht vorbereitet wurde, vom Gericht ein Betreuer eingesetzt.

Bevorzugt setzt das Gericht Familienangehörige als Betreuer ein (60 Prozent). Sind die Angehörigen nicht willens, überfordert oder zerstritten, wird ein Berufsbetreuer eingesetzt (33 Prozent). Sind die Aufgaben des Betreuers sehr überschaubar (was bei Unternehmern eher nicht der Fall ist), kann ein ehrenamtlicher Betreuer eingesetzt werden (sieben Prozent). „Letzteres ist zum Beispiel bei vielen Bewohnern der Himmelsthür der Fall“, erklärte Ahlrichs.

Wird eine Vollmacht vergeben, ist der Bevollmächtigte dem Gericht keine Rechenschaft schuldig, Betreuer dagegen müssen dem Gericht nachweisen, dass sie die Dinge nach bestem Gewissen im Sinne des Betroffenen regeln. „Eine Vollmacht ist dann gut, wenn es jemanden gibt, dem ich blind vertraue“, so Sander. Bei Unternehmern müsse derjenige außerdem noch in der Lage sein, das Unternehmen im Sinne des Betroffenen weiterzuführen. Es gibt auch die Möglichkeit, Vollmachten an verschiedene Personen zu verteilen: Beispielsweise an die Ehefrau für den Privatbereich und an den Geschäftspartner für den Unternehmensbereich.

Ahlrichs erläuterte außerdem noch den Begriff der Betreuungsverfügung: „Darin kann ich mitteilen, wen beziehungsweise auch wen ich nicht als gesetzlich eingesetzten Betreuer haben möchte.“ Sander ging darauf ein, dass Vollmachten mit anderen Verträgen konform sein müssten, um am Ende auch greifen zu können. So sei es zum Beispiel wichtig, seinen Gesellschaftsvertrag und gegebenenfalls seinen Ehevertrag zu prüfen. Etwaige Fallstricke sollten mit dem Steuerberater oder Rechtsanwalt besprochen werden.

Damit Vollmachten auch funktionieren, sollte die Bevollmächtigung unbeschränkt erteilt werden. Ahlrichs führte aus, dass es Probleme bei uneindeutigen Formulierungen geben könnte: So zum Beispiel, wenn verlangt werde, „dass meine Geschäftsunfähigkeit von zwei Ärzten unabhängig voneinander bestätigt werden muss“. Denn bei beginnender Demenz, so Ahlrichs, misstraue der Betroffene oft auf einmal denjenigen, die eigentlich sein Bestes wollen.

„Was aber detailliert geregelt werden kann, ist die innere Ausgestaltung der Vollmacht“, informierte Sander. Dabei gehe es darum, was der Bevollmächtigte wie regeln soll, sei es in privaten Fragen oder in Unternehmensfragen. Je mehr beschrieben werde, desto einfacher sei es für den Bevollmächtigten, die Dinge im Sinne des Betroffenen zu regeln. Besonders für die Zukunft eines Unternehmens sei es wichtig, relevante Informationen schriftlich niederzulegen. - an