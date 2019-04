Moto-Cross-Fahrer brettern beim Niedersachsen Cup über ihre Strecke / NDR zu Besuch

+ Da kommen sie: Die Fahrer preschen über einen Hügel auf der unwegsamen Sandbahn. Die 450-Kubikzentimeter-Motorräder haben 55 PS. Fotos: Bornholt

Aumühle - Von Ove Bornholt. Kurz bevor die rund 15 Fahrer am Sonntagnachmittag beim Niedersachsen Cup auf die Moto-Cross-Strecke in Aumühle gehen, schwillt der Lärm ihrer 450-Kubikzentimeter-Motorräder an und verwandelt sich in ohrenbetäubenden Krach. Im 20 Meter hinter dem Start postierten Eiswagen, schließt der Verkäufer noch schnell die Seitentür seines umgebauten Mercedes-Busses, damit sich der Staub der sandigen Strecke nicht auf dem Schokoladeneis breitmacht. Dann senkt sich das Startgatter, und die Fahrer sind auch schon auf der Strecke, ziehen eine braungraue Wolke aus Dreck und Abgasen hinter sich her. Es geht darum, so schnell wie möglich in die erste Kurve zu kommen. „Rechts ist laut“, hat Lutz Opitz, Vorsitzender des Moto-Cross-Clubs Wildeshausen und jetzt einer der Fahrer, vor dem Rennen mit Blick auf den Gashebel am Motorrad gesagt. Man müsse den „Hahn aufdrehen“. Und das tut er auch, genau wie seine Mitstreiter, die munter über die Strecke rasen.