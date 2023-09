Damit Kinder den Klimawandel besser verstehen

Von: Ove Bornholt

Gespannt schlüpfen die Kinder in die Arktisanzüge und fühlen sich dann wie richtige Polarforscher. © bor

Die Realschule Wildeshausen kooperiert mit dem Alfred-Wegener-Institut, um Klimawissen zu vermitteln. Trotz Temperaturen von 28 Grad testeten die Kinder deswegen Arktisanzüge.

Wildeshausen – Das Thermometer zeigt 28 Grad, als sich Emilia am Mittwochvormittag auf den Boden setzt, um in den Arktisanzug zu schlüpfen. Das geht im Sitzen nämlich einfacher. Die Zehnjährige gehört zur 5c der Realschule Wildeshausen, die nun erstmals Teil eines Projekts ist, um Kindern den Klimawandel nahe zu bringen. Dazu sind Kinga Jarzynka und Lena Buht vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven in die Wildeshauser Schule gekommen.

Die Kinder der 5c sind in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine experimentiert mit Eis, während Emilia und zehn andere Schüler der Reihe nach die Anzüge anprobieren. Und die Stiefel, die Mützen, die Handschuhe sowie die Schneebrillen. Bei alles andere als arktischen Temperaturen kommen die Kinder schnell ins Schwitzen. „Es ist heiß. Mir ist überall warm“, sagt Emilia mit einem Lächeln. „Es ist auch bequem“, meint sie zum dick gepolsterten Anzug.

Experimente mit Eis aus Salz- und Süßwasser

Vermummt stehen die Fünftklässler im Raum und albern herum. Mittendrin verteilt Jarzynka Ausrüstung, erklärt, beantwortet Fragen und versucht, das Chaos zu managen. Sie ist beim Alfred-Wegener-Institut für die Wissenschaftsvermittlung zuständig und hat schon ein bisschen Erfahrung. Es ist nicht die erste Schule, mit der sie zusammenarbeitet.

„Der Mundschutz ist ganz wichtig“, informiert sie die Kinder. In der Arktis wehten Winde mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde. „Und wenn die kalte Luft in den Mund kommt, kriegt der Körper einen Schock“, erklärt sie.

Im Klassenzimmer stehen Experimente mit Eis an. Die Schüler haben viele Fragen. © bor

Einen Raum weiter ist die andere Hälfte der 5c mit ihren Eis-Experimenten beschäftigt. Buht holt zwei Eiswürfel aus ihrer Kühltasche. Die Kinder sollen herausfinden, ob sie Unterschiede erkennen können. „Ihr könnt auch mal probieren“, erlaubt sie der Klasse. Das löst Begeisterung aus. Die Kinder schlecken und stellen zusammen fest: „Der eine Würfel schmeckt salziger als der andere.“ Sie haben also Eis aus Süß- und Salzwasser vor sich. Dann träufelt Buht mit einer Pipette etwas Farbe auf die Würfel. Wieder beobachten die Schüler. Durch das Salz bilden sich kleine Kanäle im Eis. Diese haben eine besondere Bedeutung für das Meer in der Arktis. Denn im gefrorenen Salzwasser können sich Bakterien ansiedeln, die laut Buth anderen Lebewesen als Nahrung dienen.

Lehrerin Anne Köhler freut sich über die Neugierde der Kinder. Sie hat das Projekt für die Realschule koordiniert. Es ist auf zwei Tage ausgelegt. Nach den Mitarbeiterinnen des Alfred-Wegener-Instituts soll heute eine Geschichtenerzählerin kommen. „Sie fängt eine Geschichte an, die die Schüler dann beenden können.“ Das ganze Modul trage den Titel „Kinder erzählen Klimageschichten“. Die Realschule sei als Pilotschule des Projekts „FutureNow! Metropolregion Nordwest“ mit dabei. „Ziel ist es, den Kindern das Thema ,Klimawandel‘ als eine der größten Herausforderungen für alle Generationen der Gesellschaft auf eine positive und kreative Weise näherzubringen“, so die Pädagogin.

Konkret geht es am Mittwoch darum, das Interesse zu wecken. So berichten die Mitarbeiterinnen des Alfred-Wegener-Instituts den Schülern von der Arktis. „Unglaublich, wie viele Fragen die Kinder stellen“, freut sich Buht über das Interesse. Der Besuch soll nicht der einzige bleiben. So ganz klar ist zwar noch nicht, wie das Projekt an der Realschule weiter geführt wird, aber wenn es nach Köhler geht, sollen unbedingt noch weitere Modulteile folgen. Und nächstes Mal ist es ja vielleicht auch nicht ganz so heiß wie dieses Mal.