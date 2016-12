Realschule ist startklar für Beruf

Siegel für weitere fünf Jahre verliehen

+ © Dierk Rohdenburg Schulleiter Jan Pössel (Mitte) und die Schüler nehmen das neue Siegel von der Jury in Empfang. © Dierk Rohdenburg

Wildeshausen - Die Realschule Wildeshausen ist auch in den kommenden fünf Jahren „startklar für den Beruf“. „Wir sind total begeistert von der Schule, den engagierten Lehrern und den auskunftsbereiten Schülern“, sagte Hans-Werner Aschoff am Mittwoch als Mitglied der Jury, die sich abschließend über die Arbeit in der Realschule informierte.

Unter der Leitung von Reinhold Harms, Fachberater für Berufsorientierung bei der Landesschulbehörde, waren Aschoff (Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft), Julia Lipinski von der Agentur für Arbeit und Ludger Wester von der Industrie- und Handelskammer Oldenburg in den Klassen- und Fachräumen, um die Arbeit der Schüler kennenzulernen.

Der Realschule hatte das Zertifikat erstmalig am 7. November 2013 für drei Jahre verliehen bekommen. Am 9. September hatte die Schule nun eine zweite Dokumentation eingereicht, um eine Verlängerung des Siegels für fünf Jahre zu erhalten.

+ Die Schüler stellen ihre eigenen Roboter vor. © Dierk Rohdenburg Durch die Jury erfolgte eine Begutachtung, Überprüfung und auch Bewertung der Arbeit der Realschule in unterschiedlichen Projekten, die zum Übergang in den Beruf führen sollen. Das Zertifikat wird von der Aktionsgemeinschaft Gütesiegel Weser-Ems verliehen, die von der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer in der Region Weser-Ems in Zusammenarbeit mit der Niedersächsischen Landesschulbehörde gebildet wird.

Die Berufsorientierung an der Realschule zieht sich durch alle Klassen und alle Fächer. „Wir haben alle Projekte zusammengetragen, die bei uns zur beruflichen Orientierung beitragen, und als mehrseitige Dokumentation eingereicht“, so Schulleiter Jan Pössel. Die Bandbreite reiche von der klassenübergreifenden, nachhaltigen Arbeitsgemeinschaft „Schülerfirma“ über die Ausbildung von Schulsanitätern bis hin zur Einrichtung von Profilfächern (Leistungskursen) in Wirtschaft, Technik, Gesundheit und Soziales sowie in den Sprachen.

Die Schwerpunkte des Konzeptes zur Berufsorientierung liegen in drei wesentlichen Punkten. Die Schüler sollen Persönlichkeit ausbilden, indem sie beispielsweise Verantwortung als Geschäftsführer der Schülerfirma übernehmen. Es werden fachliche Kompetenzen beispielsweise durch die vertiefte Ausbildung im Profilfach Wirtschaft gefördert. Zudem soll es den Schülern ermöglicht werden, ihre beruflichen Fähigkeiten und Interessen durch Praktika oder durch Arbeitsgemeinschaften im Bereich Informatik kennenzulernen.

„Es ist leichter, das Siegel zu bekommen, als dann das hohe Niveau zu halten“, betonte Pössel bei der Übergabe. Insofern sei er sehr stolz auf das Erreichte und die gute Vernetzung der Schule mit der Wirtschaft und den Berufsbildenden Schulen.

dr