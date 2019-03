Realschule räumt bei Börsenspiel ab

Wildeshauser belegen den ersten Platz unter 1 180 Teilnehmern

+ Die Teilnehmer der Realschule, des Gymnasiums und des Beruflichen Gymnasiums probierten sich elf Wochen als Börsianer aus. Foto: bor

Wildeshausen – Innerhalb von elf Wochen hat das Team „BigBoysClub“ der Wildeshauser Realschüler mit einem Startkapital von 50 000 Euro einen Gewinn von 6 446,70 Euro an der Börse erzielt. Oder besser gesagt: hätte erzielt. Denn es handelte sich um das Börsen-Planspiel der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO), an dem die Wildeshauser genau wie mehr als 1 180 Schüler und Studenten aus dem Oldenburger Land teilnahmen. Das allerdings so erfolgreich, dass die Realschüler aus der Kreisstadt im Geschäftsbereich der LzO den ersten und deutschlandweit im Vergleich mit den Wettbewerbsteilnehmern anderer Sparkassen den sechsten Platz belegten. Als Belohnung gab es am Donnerstag 400 Euro echtes Geld.