Real- und Hauptschule müssen nicht um ihren Bestand fürchten

Die Realschule bleibt in Trägerschaft der Stadt Wildeshausen.

Wildeshausen - In ihrem Vorbericht für den Haushaltsplan 2017 hat die Verwaltung auch eine mögliche Änderung der Schulform oder der Trägerschaft von Haupt- und Realschule thematisiert. Da beide Schulen mittlerweile ein Alleinstellungsmerkmal im Landkreis haben, sind sie grundsätzlich von allen Schülern anwählbar – was zu deutlich höheren Zahlen an den Schulen führt.

Die Kollegien der beiden Einrichtungen sowie die Leiter reagierten alarmiert auf die Diskussionsgrundlage, sodass viele Schulvertreter zur Sitzung des Fachausschusses ins Stadthaus gekommen waren. „Wollen Sie Haupt- und Realschule abwickeln, weil wir so erfolgreich sind?“, fragte Realschulleiter Jan Pössel. „Ich habe den Anspruch, die bestmögliche Schule anzubieten. Wir machen einen hervorragenden Job, und ich kann nicht glauben, dass das für uns schädlich sein soll.“ Zudem ziehe er es vor, grundsätzliche Überlegungen über Schulträgerschaft sowie Schulform in Arbeitskreisen zu thematisieren, bevor sie öffentlich diskutiert werden. Außerdem dürfe man das Thema nicht allein unter dem finanziellen Aspekt betrachten.

Vom Bürgermeister Jens Kuraschinski kam jedoch eine Entwarnung. „Das ist derzeit kein Thema“, betonte er. „So hat sich auch der Arbeitskreis Schulen positioniert.“ Zudem gebe es ein klares Votum der Beteiligten, den Ausbau der Schulen nicht mit dem Ausbau des Ganztagsangebotes zu verknüpfen. dr