Reaktionen auf eine Mutter mit behinderten Kindern: „Teils ekelhafte Kommentare“

Das Auto ist zu klein: Die beiden Reha-Buggies, in denen Mia und Fynn sitzen, bekommt Stefanie Tjaden nicht in ihren Ford Fiesta. © Vorwerk

In ihrem Leserbrief beschäftigt sich Carina Siemer aus Huntlosen mit den Facebook-Reaktionen auf einen Artikel über eine Mutter mit zwei behinderten Kindern aus Wildeshausen.

Der Artikel ist vergangene Woche erschienen. „Ich möchte betonen, dass ich den Teaser-Text der Redaktion zu dem Artikel auf Facebook bedauerlich finde, da er zu Unrecht Kritik an der kleinen Familie ausgelöst hat („Eine alleinerziehende Mutter aus Wildeshausen will mit ihren zwei behinderten Kleinkindern einfach mal an den Strand fahren“, Anm. d. Red.). Es ist erschreckend zu sehen, dass einige Personen ohne das nötige Hintergrundwissen unpassende und sogar verletzende Kommentare hinterlassen haben, ohne den gesamten Kontext der Situation zu verstehen.

Es ist wichtig zu erkennen, dass diese Mutter jeden Tag große Herausforderungen meistern muss, um für ihre Kinder zu sorgen. Sie stand immer fest im Leben und tut alles in ihrer Macht Stehende, um sicherzustellen, dass ihre Kinder gut versorgt sind. Auch, um notwendige Therapien und Unterstützung zu erhalten. Diese Prozesse sind oft komplex, erfordern Geduld sowie einen langen Atem bei der Beantragung.

Die betroffene Mutter hat nie die Absicht gehabt, in der Öffentlichkeit zu stehen, aber aufgrund der aktuellen Situation benötigt sie Unterstützung. Vor drei Jahren befand sie sich noch mitten im Arbeitsleben, doch jetzt ist sie in einer besonderen Situation, auf die sie sich einstellen musste. Ein großes, passend umgebautes Auto ist vonnöten, um zu den zahlreichen Arzt-, Physio- und Frühförderungsterminen zu gelangen, da diese mit den Reha-Buggys oder späteren Rollstühlen der Kinder nicht per Kleinwagen oder Zug bewältigt werden können.

Ich stimme zu, dass auch eine Auszeit für die kleine Familie wichtig ist, aber die Priorität eines größeren Autos liegt in der Notwendigkeit der medizinischen Versorgung und nicht in einem einfachen Strandurlaub, wie der Teaser-Text vermuten lässt.

Die teils ekelhaften Kommentare sind inakzeptabel und grenzen an Mobbing. Es setzt die Mutter enorm unter Druck, und es ist bedauerlich zu sehen, dass wir auch im Jahr 2023 immer noch weit von einer Inklusion beziehungsweise integrativen Gesellschaft entfernt sind. Es ist traurig zu beobachten, wie schnell Menschen urteilen, ohne die Hintergründe und Herausforderungen zu kennen, mit denen diese Personen täglich konfrontiert sind. Statt uns zu verurteilen, sollten wir uns gegenseitig unterstützen und Empathie zeigen. Jeder kämpft mit seinen eigenen Herausforderungen.

Man sollte gemeinsam gegen diese Art von Verhalten ankämpfen und für mehr Mitgefühl und Verständnis eintreten. Niemand sollte sich wegen seiner Situation oder der Entscheidungen, die er für seine Familie trifft, schämen müssen. In Gedanken bin ich bei dieser tapferen Mutter und ihren kleinen Zwillingen.“

