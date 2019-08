Raumkonzept für St.-Peter-Schule nicht pädagogisch abgestimmt?

Der Vorsitzende des Wildeshauser Schulausschusses, Stefan Brors, hat am Freitag schriftlich eine Sondersitzung zum geplanten Tausch der Liegenschaften zwischen Hunteschule und St.-Peter-Schule beantragt. Er bezieht sich auf Gespräche mit dem Stadtelternrat und Informationen durch die Stadtverwaltung, wonach die Planungen für den ersten Bauabschnitt und das Verkehrskonzept für die Heemstraße fast abgeschlossen sein sollen.

Wildeshausen – „Jedoch habe ich erfahren, dass das von der Verwaltung vorgegebene Raumkonzept nicht mit dem pädogischen Konzept der St.-Peter-Schule übereinstimmt“, schreibt Brors. „Des Weiteren soll es einige Änderungen in dem mit der Politik abgestimmten Konzept geben. Dies könnte eine erhebliche Schlechterstellung der St.-Peter-Schule nach sich ziehen. Daher halte ich es für erforderlich, schnellstmöglich eine Schulausschusssitzung mit vorheriger Bereisung zu terminieren, damit die Unstimmigkeiten bereinigt werden können.“

Unsere Zeitung hatte in der gestrigen Ausgabe zudem davon berichtet, dass es ein neues Verkehrskonzept rund um die Schule und in der Innenstadt geben soll. So soll dem Vernehmen nach während der Schulzeit ein absolutes Halteverbot an der Heemstraße gelten. Die Schulstraße soll zu einer Einbahnstraße für „Eltern-Taxis“ werden. Um mehr Raum für den Verkehr zu bekommen, ist geplant, den Wall ein wenig weiter zu öffnen.

Laut Informationen unserer Zeitung plant die Stadtverwaltung unterdessen, viele Straßen in der Innenstadt als Einbahnstraßen einzurichten. Eine derartige Regelung war allerdings schon früher von den im Handels- und Gewerbeverein zusammengeschlossenen Betrieben abgelehnt worden.