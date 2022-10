Rauchentwicklung am Dulshorn: Anwohner rufen Feuerwehr

Von: Dierk Rohdenburg

Feuerwehr im Einsatz: Es galt allerdings nur, einen Kochtopf vom Herd zu nehmen. © Privat

Wildeshausen – Großalarm in Wildeshausen: Die Rettungskräfte wurden am Freitag um 13.20 Uhr zu einem Gebäudebrand zur Straße „Am Dulshorn“ gerufen. In der Stadt heulten die Sirenen.

Vor Ort im Wohngebiet stellten die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung in einem Gebäude fest. Als die Feuerwehr unter Atemschutz ins Haus vordrang, fand sie einen Kochtopf auf dem Herd vor, der offenbar vergessen worden war.

Benachbarte Hausbewohner hatten die Rauchentwicklung gesehen und die Feuerwehr gerufen. Es kam keine Person zu Schaden. Den Kochtopf beförderten die Einsatzkräfte auf die Terrasse, anschließend wurde die Wohnung belüftet. Die Polizei geht davon aus, dass kein Gebäudeschaden entstanden ist.

Weitere Polizeimeldung aus Wildeshausen:

Ein 18-jähriger Rollerfahrer wurde am Donnerstag gegen 19 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt.

Der junge Mann aus der Gemeinde Großenkneten befuhr mit einem Motorroller die Breslauer Straße und wollte von dort nach links auf den Nordring einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 32-jährigen Wildeshausers, der den Nordring mit einem BMW in Richtung Bundesstraße befuhr. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte dieser einen Zusammenstoß mit dem Rollerfahrer nicht mehr verhindern.

Der 18-Jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht. Am Roller und dem Auto entstanden Schäden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Kleinwagen beschädigt

Ein grauer Kleinwagen wurde am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Sandkrug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Um 8.30 stellte die 41-jährige Fahrerin den Kleinwagen des Herstellers Citroen in einer Parkbucht im Sommerweg, Höhe Irisweg, ab. Als sie um 11.45 Uhr zum Auto zurückkehrte, stellte sie Schäden an der Fahrzeugfront fest, die ungefähr 1.000 Euro betrugen. Vermutlich waren diese beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeugs entstanden.