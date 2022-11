Ratskeller Wildeshausen: Bauarbeiten ziehen sich hin

Von: Dierk Rohdenburg

Baugrube geschlossen, aber die Arbeiten im Ratskeller werden noch Zeit in Anspruch nehmen. © dr

Wildeshausen – Der Ratskeller in Wildeshausen wird nicht vor dem Frühjahr öffnen. Das Unternehmen Nordmann Getränke als Mieter der städtischen Immobilie am Marktplatz befindet sich aber nach eigenen Angaben in vielversprechenden Gesprächen mit Interessenten für das Lokal in Wildeshausens guter Stube.

Eine zeitnahe Eröffnung macht nach Angaben von Thomas Reschinski von Getränke Nordmann aber keinen Sinn. Ein neuer Gastronom könnte kaum noch das Weihnachtsgeschäft mitnehmen und im Anschluss daran seien die Monate bis zum Frühjahr für einen neuen Pächter kaum ertragbringend.

Wann der Ratskeller überhaupt wieder gastronomisch genutzt werden kann, steht derzeit in den Sternen. Die Wildeshauser Stadtverwaltung hatte sich Ende September optimistisch geäußert, dass das Lokal Anfang November komplett umgebaut ist. Das wird aber auf jeden Fall nichts, weil es noch einiges zu tun gibt.

Nach Angaben von Lena Depken, Pressesprecherin im Stadthaus, ist es nun Ziel, möglichst schnell die Pflasterung auf dem Marktplatz abzuschließen. In dieser Woche wurde jedoch dort überhaupt noch nicht gearbeitet.

Umfangreiche Maßnahmen im Innenraum nötig

Weitaus umfangreicher werden Maßnahmen im Inneren des Rathauses sein. Wie berichtet, waren der Kühlraum und die Räume für die Damentoilette bereits fertiggestellt, als die Arbeiter bei den Vorarbeiten für den zweiten Fluchtweg auf einen Findling im Mauerwerk stießen. Dieser gehört nach Einschätzung der Denkmalpflege untrennbar zum historischen Gebäude, sodass ein neuer Bauantrag gestellt werden musste, den Fluchtweg vom Marktplatz aus gesehen nach links neben den Findling zu verlegen.

Diese Arbeiten sind nun weit vorangeschritten. Jetzt befindet sich der Fluchtweg jedoch dort, wo der Kühlraum gebaut worden war. Weil dieser verlegt werden muss, sind auch die Damentoiletten betroffen, die neu gestaltet werden müssen. „Das ist unangenehm für die Stadt“, sagt Reschinski. Schließlich sei das ganze Projekt deutlich aufwendiger geworden als ursprünglich geplant.

Sicher ist, dass auch wesentlich höhere Kosten entstehen werden – zumal der Umbau des Ratskellers nur ein Teil der Sanierungs- und Umbauarbeiten ist. Neben der Installation einer weiteren Brandschutztür im Erdgeschoss soll ein Fahrstuhl in der Häusing zwischen dem historischen Gebäude und dem Kaufhaus Schnittker installiert werden.

„Für den Aufzug muss im nächsten Schritt die komplette Elektrik im Obergeschoss erneuert werden“, erläuterte Baudezernent Manfred Meyer im September. Das sei ein umfangreiches und teures Vorhaben, das man langfristig aber ohnehin angehen müsse. „Das ganze Projekt wird jetzt noch einmal neu veranschlagt und dann erneut beraten“, betonte Bürgermeister Jens Kuraschinski damals. Gemeint ist damit auch, dass das nötige Geld im Haushalt zur Verfügung gestellt werden muss.