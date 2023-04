Wildeshauser Ratskeller spätestens an Himmelfahrt offen

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Räumten die Stühle ins Lokal: Betreiber Fred Klopotan (l.) und Restaurantleiter Giorgio Faidutti. © dr

Wildeshausen – Nur noch wenige Tage sind es, bis der Wildeshauser Ratskeller nach einer mehr als ein Jahr dauernden Pause wieder eröffnet.

Wie berichtet, mussten die Räume im Rathaus komplett saniert werden, zudem wurde ein zweiter Fluchtweg angelegt.

Am Montag wurde endlich die Bestuhlung geliefert. Am 8. Mai soll dann die Küche in Wildeshausen ankommen, und allerspätestens zu Himmelfahrt (18. Mai) ist das Lokal am Marktplatz offen. „Es kann auch schon ein paar Tage eher soweit sein“, mag Betreiber Frederik Klopotan keinen ganz genauen Termin nennen. Zu oft musste er seinen Start schon verschieben.

Ursprünglich sollte es bereits Ende März/Anfang April losgehen, doch dieser Plan scheiterte an der Küchenlieferung. Sobald die Geräte eingebaut sind, möchte der Wildeshauser Gastronom zudem zunächst ausgewählte Gäste zu einem Probeessen einladen. Dann geht es regulär los.

Getränke und Speisen bereits am kommenden Wochenende

In dem Restaurant soll es traditionelle Küche mit italienischen Klassikern, norddeutschen Spezialitäten und einigen vegetarischen sowie veganen Gerichten geben. Jeden Donnerstag möchte Klopotan zum Wochenmarkt einen Bauernbrunch anbieten.

Mit der Stadtverwaltung ist abgesprochen, den Marktplatz deutlich weiter für gastronomische Angebote zu öffnen. Davon wird Klopotan auch Gebrauch machen und einen großen Biergarten einrichten. Noch bevor er jedoch offiziell öffnet, schenkt er am Samstag, 29. April, im Rahmen des Wildeshauser Stadtlaufes aus und bietet Speisen an. Dazu hat er drei Trucks aus Oldenburg geordert. In einem der Wagen gibt es Bier, im anderen Wein und im dritten möchte Klopotan den Wildeshausern schon mal einen ersten Einblick in seine Kochkunst geben. „Es gibt Lasagne mit Büffelmozarella, Wiener Schnitzel vom Kalb, eine bunte Salatplatte mit Roastbeef sowie eine vegane Salatplatte mit Tofu“, kündigt er an. Die Trucks werden voraussichtlich auch am Wohlfühltag am Sonntag, 30. April, ab mittags geöffnet sein. Die Genehmigung dazu, so hofft Klopotan, bekommt er demächst.