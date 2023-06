Ratskeller in Wildeshausen öffnet am Freitag ganz regulär

Von: Dierk Rohdenburg

Öffnet jetzt auch offiziell: der Ratskeller in Wildeshausen. © dr

Wildeshausen – Nach einer sogenannten Softopening-Phase über Pfingsten öffnet der Ratskeller in Wildeshausen am Freitag regulär.

Zunächst plant der neue Geschäftsführer und Küchenchef Frederik Klopotan allerdings am Donnerstag eine Eröffnung mit geladenen Gästen, um dann ab Freitag für alle zur Verfügung zu stehen. Man habe im Rahmen der ersten Phase alle Prozesse optimiert, so Klopotan in der Einladung.

Er freue sich nun darauf, den Gästen die „einzigartige Südtiroler Küche präsentieren zu können und die neu geschaffene Atmosphäre des Wildeshauser Ratskellers vorzustellen“.

Mit der Eröffnung ist eine weit über ein Jahr dauernde Zeit der Schließung beendet. Die Bauarbeiten hatten sich immer wieder verzögert. Zudem gab es Probleme mit dem Denkmalschutz.

Klopotan hatte eigentlich gehofft, bereits zu Himmelfahrt geladene Gäste empfangen zu können. Dieser Plan zerschlug sich jedoch auch, weil unter anderem die Küche spät angeliefert wurde.

Traditionelle Küche geplant

Der Gastronom verspricht traditionelle Küche mit italienischen Klassikern, norddeutschen Spezialitäten und einigen vegetarischen sowie veganen Gerichten. Zudem soll es erlesene Weine geben. „Gerade in den späteren Abendstunden wollen wir die Möglichkeit bieten, dass die Gäste gemütlich zusammensitzen und sich unterhalten können“, kündigte Klopotan schon vor geraumer Zeit an. Er selbst fühle sich schon ein wenig wie ein Wildeshauser. „Ich habe mich gleich in diese schöne kleine Stadt verliebt, die mit ihrem historischen Stadtkern so anders aussieht, als die meisten Orte hier“, sagt er. Vor wenigen Monaten war er in die Kreisstadt gezogen.

Nun muss nach der Eröffnung nur noch regelmäßig die Sonne scheinen. Klopotan plant im Außenbereich deutlich mehr Plätze und im Sommer eine Theke. An jedem Donnerstag möchte er zum Wochenmarkt einen Bauernbrunch anbieten.