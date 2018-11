Ratsherr möchte Sanierungsgebiet ausweisen

Wildeshausen - Der Bebauungsplan Stadtfelde, der das Spascher Sand Resort in Wildeshausen beinhaltet, soll in einem beschleunigten Verfahren so geändert werden, dass zukünftig auf ehemaligen Mischgebietsflächen insgesamt 45 Grundstücke für Einfamilien- und Doppelhäuser in einem allgemeinen Wohngebiet entstehen können.

So hat es der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 14. Juni entschieden. Während das Resort nicht frei befahrbar ist, weil Poller in den Boden eingelassen sind, soll das neue Wohngebiet mit seinen Straßen öffentlich gewidmet werden. Für die vormals geplanten Sondergebiete „Marktplatz mit Einzelhandel“ sowie „Bildung“ ist nach Einschätzung des Investors an dieser Stelle kein Bedarf mehr vorhanden. Es soll aber ein Mischgebiet in Nähe der Firma Hoffrogge geben, wo sich neue Unternehmen ansiedeln können und Wohnungen für Angestellte geschaffen werden dürfen.

Gegen dieses Votum geht nun allerdings nun der fraktionslose Ratsherr Karl Schulze Temming-Hanhoff an. Er beantragt in einem Schreiben an Bürgermeister Jens Kuraschinski, den Beschluss zur Änderung des Bebauungsplanes aufzuheben und den Bereich stattdessen als Sanierungsgebiet auszuweisen. Zudem sollen seiner Meinung nach die planerischen Voraussetzungen geschaffen werden, die Entlastungsstraße in der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme über die Alhorner Straße hinaus nach Norden bis zur Dr.-Pickart-Straße weiterzuführen, um dann den Anschluss an die Glaner Straße zu ermöglichen.

Temming-Hanhoff kritisiert in seinem Schreiben, dass von den Vorstellungen und Planungen des Investors aus dem Jahr 2009 „rein gar nichts umgesetzt“ wurde. „Als die Planungen für die Internatsschule im Bebauungsplan aufgegeben wurden, war auch die Notwendigkeit für das ursprünglich geplante Schülerdorf entfallen“, so der Ratsherr. „Stattdessen wurde im Rahmen der Zulässigkeit ein Luxus-Baugebiet entwickelt.“ Durch den Abriss der alten Wohnimmobilien sei auch der Kern des Mischgebietes weggebrochen, sodass sich ein städtebaulicher Missstand ergaben habe, der über ein Sanierungsgebiet zu beheben sei.

dr