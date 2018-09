Ratsherr Hennken tritt aus CDU aus

Heftige Vorwürfe gegen Wolfgang Sasse

+ Wolfgang Sasse

Wildeshausen - Die Spaltung innerhalb der Wildeshauser Christdemokratie hat einen neuen Höhepunkt erreicht. „Wenn Sie das ,Problem Wolfgang Sasse‘ im Hinblick auf seinen Führungsstil und sein Sozialverhalten gelöst haben, bin ich gerne bereit, über eine erneute Beantragung einer Mitgliedschaft in der CDU nachzudenken.“ Mit diesen Worten schließt eine E-Mail des Wildeshauser Ratsherren Jens-Peter Hennken, in der er seinen sofortigen Austritt aus der CDU erklärt. Das Schreiben ist am Mittwochabend an Dirk Vorlauf, den Kreisvorsitzenden der Christdemokraten im Landkreis Oldenburg, gegangen und liegt auch unserer Redaktion vor.