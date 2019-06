Rathausfugen weiter ohne Schutz

Teile der Rathausfassade sind seit drei Jahren ohne Muschelkalk. Am Mauerwerk zeigen sich einige Schäden. Fotos: dr

Wildeshausen – Der Denkmalschützer des Landkreises Oldenburg, Stefan Effenberger, spricht von einer „unbefriedigenden Situation“. Beim Wildeshauser Bürgermeister Jens Kuraschinski ist nach eigen Angaben der Geduldsfaden am Ende. Seit drei Jahren hat die historische Rathausfassade an einigen Stellen freiliegende Fugen, und derzeit weiß niemand, wann das denkmalgeschützte Gebäude endlich komplett saniert ist.

Der Grund für die schier unendliche Geschichte liegt in Pfusch am Bau: Die beauftragte Firma aus Westoverledingen hatte die Fugen mit dem falschen Muschelkalk gefüllt. Dieser hatte weder die richtig Farbe, noch handelte es sich um das vom Denkmalschutz geforderte Material. Deshalb mussten die frisch gefüllten Fugen wieder freigehämmert werden.

Während Teile des Mauerwerks später im Rahmen der Gewährleistung abschließend mit dem korrekten Stuhrer Antikkalk behandelt wurden, ist immer noch nicht klar, wann die letzten Arbeiten an der Fassade zur Westerstraße in Angriff genommen werden. Einige Fugen haben dort noch den falschen Muschelkalk, in anderen fehlt bis tief ins Mauerwerk jeglicher Mörtel, sodass Feuchtigkeit ins Innere dringen kann.

Mitte vergangenen Jahres hatte Baudezernent Manfred Meyer angekündigt, dass die Arbeiten bis zum Oktober abgeschlossen sein werden. Im November tauchten dann tatsächlich Arbeiter für wenige Stunden auf und beschäftigten sich mit der Fassade. Doch Anfang Dezember teilte Meyer im Rahmen einer Ausschusssitzung mit, dass die Fugen erst im Frühjahr gefüllt werden können, weil die Witterung dann günstig sei.

Geschehen ist seitdem nichts, obwohl die Stadtverwaltung der Firma nach Angaben von Kämmerer Thomas Eilers bereits im Dezember eine Frist gesetzt hatte, bis zu deren Ende das Rathaus komplett fertig bearbeitet sein soll. „Das müssen wir nun abwarten“, hatte Eilers damals ankündigt.

Erst später könne man alternativ eine andere Firma beauftragen und die Rechnung dann an den ursprünglich beauftragten Handwerker schicken. Für die Sanierung der Fassade hatte die Stadt Wildeshausen rund 70 000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Aus Sicht des Denkmalschutzes ist die Situation an dem wohl historisch wertvollsten Gebäude im städtischen Besitz noch nicht dramatisch. Das Mauerwerk habe den Winter gut überstanden, so Effenberger in einer Einschätzung.

Seinen Angaben zufolge lauert die Gefahr darin, dass Feuchtigkeit in die Fugen eindringt und sich dann bei Minusgraden so ausweitet, dass es zu Schäden kommt. „Im Sommer kann die Feuchtigkeit wieder verdunsten“, erklärt Effenberger. Dennoch müsse man die Entwicklung im Blick behalten. Spätestens zum Winter hin sei zu klären, ob „Gefahr im Verzug“ sei. Dann müsse man darüber nachdenken, die Fassade vor Regen zu schützen. „Es gibt jedoch viele Gespräche. Alle wollen, dass das Problem gelöst wird“, so Effenberger. Stadtpressesprecher Hans Ufferfilge erklärte: „Das hat für uns oberste Priorität. Wir setzen uns mit Nachdruck dafür ein, dass die Baufirma ihren Verpflichtungen nachkommt.“

Auf Anrufe hat sich von dort aber wohl niemand gemeldet. Auch für unsere Redaktion war das Unternehmen weder per Telefon noch per E-Mail erreichbar. dr