Wildeshauser Rathaus: Notausgang im Herbst, Fahrstuhl noch nicht in Sicht

Von: Dierk Rohdenburg

Ein Findling, direkt unter dem Papier des Bauarbeiters zu sehen, hatte das Projekt zuletzt ins Stocken gebracht. © Stadt

Wildeshausen – Es wird wieder gebaut am historischen Rathaus. Seit Montag sind dort wieder die Arbeiter aktiv. Während der Notausgang aus dem Ratskeller wohl in diesem Jahr angelegt werden kann, bittet die Stadtverwaltung beim geplanten Fahrstuhl weiter um Geduld. Außerdem dürfte es sehr teuer werden.

Im März hatte die Stadt das umfangreiche Bauvorhaben gestartet, bei dem ein neuer Rettungsweg für den Ratskeller und eine Unterflur-Müllstation installiert werden sollen. Ins Rollen gekommen war das Projekt, nachdem der Rat schon vor Jahren beschlossen hatte, zwischen dem Rathaus und dem Kaufhaus „Schnittker am Markt“ einen Aufzug anzubringen und so gehbehinderten Menschen den Weg in den Ratssaal zu ermöglichen. Dort gehen zahlreiche Veranstaltungen von Ratssitzungen über Vorträge bis hin zum Gildefest über die Bühne.

„Um den Aufzug bauen zu können, musste zunächst das Brandschutzkonzept aktualisiert werden, und dabei fiel auf, dass der Ratskeller über keinen geeigneten Fluchtweg verfügt“, erinnert sich Baudezernent Manfred Meyer in einer Pressemitteilung aus dem Stadthaus. Also sei nur die Lösung geblieben, einen weiteren Ausgang in das 700 Jahre alte Gemäuer zu schlagen. In dem Zuge sollte auch gleich die Unterflurstation für den Müll eingebaut werden, der bislang in der Häusing zu Schnittker steht und der dem künftigen Fahrstuhl weichen muss.

Unzählige Versorgungsleitungen im Boden gefunden

„Wir haben dann jedoch unzählige Versorgungsleitungen im Boden gefunden, die in dieser Form nirgendwo erfasst waren“, berichtet Meyer weiter. Also habe sich die Stadt mit jedem Versorgungsträger einzeln über die Verlegung der Leitungen einigen müssen. Darüber seien mehrere Monate vergangen.

Dann kam das Gildefest, „und da waren wir als Stadt natürlich in der Verkehrssicherungspflicht und mussten die Baugrube, die noch nicht wieder ganz geschlossen war, vorübergehend wieder verfüllen“, ergänzt Meyer.

Einige Bereiche wurden endgültig gepflastert, während das Areal direkt vor dem Rathaus nur geschottert und nach Pfingsten wieder aufgemacht wurde. Doch dann gab es die nächste Überraschung: „Die Bauarbeiter stießen auf einen Findling, auf dem der Keller steht und bei dessen Entfernung der Denkmalschutz ein ganz klares Veto eingelegt hat“, so Meyer.

Notausgang muss verlegt werden

Also musste der Notausgang um einen Meter verlegt und ein neuer Bauantrag gestellt werden. Für den gab es jetzt grünes Licht, sodass die Bagger am Montag anrollen konnten. Im Herbst soll das Projekt Rettungstür und Müllunterfluranlage endlich abgeschlossen sein. Dann ist wieder Gastronomie im Ratskeller möglich.

Noch nicht in Sicht: der Fahrstuhl am Rathaus. © Stadt

Doch der Weg zum behindertengerechten Aufzug, der das ganze Projekt ins Rollen brachte, ist immer noch weit. „Für den Aufzug muss im nächsten Schritt die komplette Elektrik im Obergeschoss erneuert werden“, erläutert Meyer. Das sei ein umfangreiches und teures Vorhaben, das man langfristig aber ohnehin angehen müsse. „Das ganze Projekt wird jetzt noch einmal neu veranschlagt und dann erneut beraten“, so Bürgermeister Jens Kuraschinski abschließend.