Randale, Promille und Unfallflucht

Wildeshausen/Landkreis - Einbruchdiebstahl, Sachbeschädigung, Trunkenheit im Straßenverkehr und noch einiges mehr – der Polizeibericht vom Wochenende für den Landkreis Oldenburg ist pickepackevoll.

• In Wildeshausen hat in der Nacht zum Sonntag, gegen 2.45 Uhr, auf der Ladestraße ein betrunkener Randalierer drei geparkte Autos sowie die Eingangstür des dortigen Hotels beschädigt. Die Polizei nahm am Tatort einen stark alkoholisierten Wildeshauser in Gewahrsam. Der 19-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung rechnen. Die Schadenshöhe wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

• Ebenfalls in Wildeshausen hat die Polizei am Sonntagmorgen um kurz nach 8 Uhr einen „Promillesünder“ aus dem Verkehr gezogen. Es handelt sich dabei um einen 44-jährigen Mann aus der Kreisstadt, der mit seinem Wagen auf der Glaner Straße unterwegs gewesen war. Die Beamten, die ihn kontrollierten, stellten, wie es im Polizeibericht heißt, eine „alkoholische Beeinflussung“ fest. Der 44-Jährige musste „pusten“. Der Alcomat zeigte 1,18 Promille an. Die Polizei ordnete eine Blutprobenentnahme an und behielt den Führerschein des Mannes ein.

• In Hude haben sich am Sonnabend gegen 19.15 bei einem Verkehrsunfall zwei Menschen verletzt. Eine 30-jährige Autofahrerin aus Weener war beim Zurücksetzen von einem Grundstück auf die Hurreler Straße mit dem Auto einer 58-jährigen Huderin zusammengeprallt, und deren Wagen kollidierte wiederum mit dem Fahrzeug einer 55-Jährigen aus Bremen. Die Sachschadenshöhe schätzt die Polizei auf rund 12.000 Euro. Die Huderin und die Bremerin erlitten leichte Blessuren.

• Wiederum in Hude haben sich nach Angaben der Polizei am Freitag gegen 23.30 Uhr noch nicht ermittelte Täter durch Einwerfen einer Glasscheibe Zugang zu einem Getränkemarkt an der Burgstraße verschafft. Sie stahlen mehrere Dosen Tabak. Den Gesamtschaden bezifferte die Polizei auf rund 400 Euro.

• In Kirchhatten ist am Sonnabend zwischen 16 Uhr und 16.45 Uhr auf dem Addicksweg im Verlauf eines Verkehrsunfalls ein geparkter Mercedes beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden (etwa 5000 Euro) zu kümmern. Etwaige Zeugen sind aufgefordert, die Polizei in Wildeshausen (Tel.: 04431/941 115) anzurufen.

• In Großenkneten-Hengstlage haben wahrscheinlich schon in der Nacht zum Freitag noch nicht ermittelte Täter zwei Bierwagen am Hengstlager Weg aufgebrochen. Die Unbekannten stahlen zwei Kohlensäureflaschen und einen Druckschlauch. Die Schadenshöhe soll laut Polizei bei etwa 250 Euro liegen.

