Wildeshauser Teeladen sagt Tschüss mit großem Räumungsverkauf

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Veranstaltet den Räumungsverkauf: Stefanie Kaufmann will die Räume sanieren lassen. © dr

Der Teeladen in Wildeshausen muss geräumt werden. Deshalb wird nun das gesamte Inventar verkauft.

Wildeshausen – Der Teeladen an der Neuen Straße in Wildeshausen ist Geschichte. Viele Jahre – bis kurz vor ihrem Tod – hat Elfriede Strangmann auch noch bei stark nachlassender Sehkraft dort nicht nur Teespezialitäten, sondern auch Geschirr und Zubehör verkauft. Seit einigen Monaten steht der Laden leer, und nachdem der Nachlassverwalter die Formalitäten erledigt und wenige Teile des Inventars verkauft hat, sind die Räume mit allem, was darin steht, an die Hausbesitzerin Stefanie Kaufmann übergegangen.

Die Regale sind gefüllt mit Kannen und Tassen. © dr

Die 39-jährige gebürtige Wildeshauserin hatte das Haus vor acht Jahren erworben und das Ladenlokal für eine geringe Summe vermietet. „Jetzt aber müssen die Räume für eine Nachnutzung renoviert werden“, so Kaufmann, die mittlerweile mit ihrer Familie in Hamburg lebt.

Waren sehr stark im Preis reduziert

Um einen Teil der entgangenen Miete hereinzubekommen und auch, um die Räume anderweitig nutzen zu können, veranstaltet Kaufmann am Donnerstag und Freitag, 30. und 31. März, von 9 bis 17 Uhr und am Samstag, 1. April, von 10 bis 15 Uhr einen Räumungsverkauf. „Alles mindestens zum halben Preis“, kündigt sie an. „Und natürlich Sonderpreise bei größeren Mengen.“

Das Geschirr wird sorgfältig präsentiert. © dr

Wer den Laden betritt, glaubt, dass die Zeit stehen geblieben ist. Bereits im Schaufenster sind blau-weiße Tee-Services zu bewundern, und wenn man durch die Eingangstür kommt, klingelt ein zartes Glockenspiel. Es riecht nach allen nur denkbaren Teesorten.

Im Verkaufsraum stapeln sich Dosen mit qualitativ hochwertigen Sorten – viele davon noch originalverpackt. „Strangmann hat nur beste Ware gehabt“, berichtet Kaufmann. Sie habe den Kunden gerne auch Tees gemixt, wenn sie gesundheitliche Beschwerden hatten. In den Räumen gab es zudem Tee-Seminare und Verkostungen. Auch im Obergeschoss finden sich Regale – vollgestellt mit Porzellan und Zubehör. Kaufmann möchte alles verkaufen. Wer Interesse an altem Mobiliar hat, kann sich gerne melden. Auch eine alte Waage steht noch auf der Theke. Und ein goldener Samowar ist ebenfalls im Sonderangebot.

„Sie war eben mit Herzblut dabei“, berichtet Kaufmann über ihre frühere Mieterin. Deshalb veräußert sie die Waren unter dem Motto „Der Teeladen in Wildeshausen sagt Tschüss“. Denn obwohl viele Interessenten sich die Räume angesehen hatten, wollte keiner das Geschäft mit Tee übernehmen oder ein anderes Sortiment anbieten. Somit werden die großen weißen Buchstaben „Tee“ schon bald für immer von der Wildeshauser Hausfassade verschwinden.

Geschirr im Angebot: Im Laden gibt es Unmengen von Porzellan, Samoware und Möbel. © -