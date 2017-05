Radio-Schnitzeljagd endet im Branntweinbrennereimuseum

Anja Kwijas (r.) von Radio Bremen interviewte Karin Holtmann-Kolloge in Wildeshausen.

Wildeshausen - „Schon zu Christi Geburt wurde rund um den Ort gesiedelt“, hieß der erste Hinweis auf Wildeshausen am Mittwoch um 7.50 Uhr bei Radio Bremen Eins. Sofort klingelte bei dem Sender das Telefon.

Bis der letzte Hinweis um 10.15 Uhr gegeben war, der sich direkt auf das Dampfkornbranntweinbrennereimuseum in der Kreisstadt bezog, liefen einige Hundert Anrufe ein. Da war Moderatorin Anja Kwijas bereits vor Ort und bereitete mit der Vorsitzenden des Museumsvereins, Karin Holtmann-Kolloge, im Gespräch vor, wie das kurze Interview um 10.50 Uhr im Rahmen der Bekanntgabe der Lösung laufen sollte.

Seit dem 24. April fährt der Bremen-Eins-Bulli aus dem Jahr 1972 durchs Land. An Bord ist immer ein Moderator des Senders, ein Rätsel und die Chance auf den Gewinn eines Kofferradios mit neuester digitaler DAB+-Technik.

Sechs Wochen lang geht es montags, mittwochs und freitags auf Tour. Zu einem geheimgehaltenen Ort in der Region. Die Hörer können rätseln, wo sich das Tagesziel befindet.

Vier Generationen Alkoholproduktion

+ Hier erklärt Karin Holtmann-Kolloge die Einkolbennassdampfmaschine aus dem Jahr 1887. © Rohdenburg Auf die Idee mit Wildeshausen kam das Team durch den Kollegen Michael Kruse, der über das Museum berichtete. Holtmann-Kolloge ließ vor Ort die Einkolbennassdampfmaschine aus dem Jahr 1887 laufen und führte in die Geschichte der Brennerei ein, die seit 1857 existiert. „Seit vier Generationen wurde hier Alkohol produziert“, erzählte die Vorsitzende. Ein Rezeptbuch aus dem Jahr 1876 habe bereits 60 Rezepte beinhaltet. Die Branntweinsorten hießen fantasievoll „Halber Hund“ oder „Choleratropfen“ und bestanden immer zu 40 Prozent aus reinem Alkohol.

Auch auf den traurigen Tag des 13. November 1972 ging die Vorsitzende ein. Im schweren Orkan war der 32 Meter hohe Schornstein mit Namen „Qinburga“ auf 16 Meter heruntergebrochen. Damit war die Produktion beendet und ein Stück Industriegeschichte der Kreisstadt beerdigt. Glücklicherweise lebt die Erinnerung jedoch im Wirken des Museumsvereins weiter, der das alte Gebäude betreibt und Führungen anbietet.

Für viele Radiohörer dürfte es ein lohnender Tipp für einen Ausflug geworden sein. Ohnehin sind sie offenbar sehr intensiv an der Suche beteiligt. „Viele recherchieren im Internet und rufen mehrmals an“, so Kwijas. Die Namen werden notiert, wenn die Lösung stimmt. Und erst am Ende wird das Radio verlost.

dr