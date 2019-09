Radfahrer lernen die Region ganz neu kennen

„Nahtour“ der Rotarier: Teilnehmer fahren zehn Stationen in Wildeshausen und Dötlingen an

+ Infos im Arboretum: Volker Kuhlmann (r.) mit Teilnehmern.

Wildeshausen/Altona – Volker Kuhlmann von den Rotariern stand am Sonntagvormittag vor einer Blutbuche im Wildeshauser Arboretum und erzählte Radfahrern, wie nützlich der Baum fürs Klima ist – anderthalb Stunden später empfing Ralf Siemer vom Fischereiverein eine andere Gruppe von Radfahrern am Altonaer Mühlbach und informierte darüber, dass die schon lange geforderte Fischtreppe noch auf sich warten lässt. Dies sind nur zwei Szenen der „Nahtour“, die der Rotary Club am Sonntag in Wildeshausen und der Gemeinde Dötlingen angeboten hat. An zehn Standorten wurde über Heimat, Natur und Geschichte informiert. Die teilnehmenden Radfahrer steuerten eine Station nach der anderen an und lernten die Region dabei ganz neu kennen.