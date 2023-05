Radfahrer-Initiative schlägt Alternative vor: Parkplätze am Nordring, Fußgängerzone in der Innenstadt?

+ © dr Am Nordring: Könnten dort Flächen für Parkplätze vorbereitet werden? © dr

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Dierk Rohdenburg schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Könnte die Innenstadt entlastet werden, wenn am Nordring viele neue Parkplätze angelegt werden. Die Wildeshauser Radfahrer-Initiative schlägt das jetzt vor.

Wildeshausen – Der Vorschlag, hinter der „Gildestube“ in Wildeshausen einen Parkplatz für rund 150 Autos anzulegen, wurde im Bauausschuss mit großer Mehrheit abgelehnt. Die Wildeshauser Initiative für Radverkehr (WIR) bringt nun ein anderes Areal für bis zu 300 Autos ins Gespräch bringen, um möglichst viel Kraftfahrzeugverkehr aus der Innenstadt herauszuhalten:

Wiesen im Bereich des Nordrings in der Nähe der Breslauer Straße. „Hier könnte es auch eine Kooperation mit dem Landkreis geben“, sagt Frank Poppe von WIR. Der habe schließlich auch Probleme mit der Anzahl der Parkflächen.

Bei Überschwemmung müssen die Autos weg

Den Radfahrern ist bewusst, dass es sich in dem gesamten Bereich um Überschwemmungsflächen der Hunte handelt. Deshalb plädieren sie dafür, einen Parkplatz etwas erhöht anzulegen und mit wasserdurchlässigem Untergrund zu versehen. Bei Überschwemmungsereignissen, so Poppe, könne man dort eben nicht parken und müsse sein Auto rechtzeitig wegholen. „Das klappt in Hamburg schließlich auch“, erinnert der Wildeshauser an die geübte Praxis, wenn die Elbe Höchststände erreicht.

Oberstes Ziel der Radfahrerinitiative ist es, den Autoverkehr aus der Stadt herauszuhalten. „Es ist wissenschaftlich festgestellt worden, dass die Temperatur in Innenstädten durch den Kraftfahrzeugverkehr um bis zu zehn Prozent ansteigt“, sagt Poppe, der sich ebenso wie seine Mitstreiter für eine Fußgängerzone auf der Hunte- und der Westerstraße ausspricht. Man könne die Bereiche ja für den Lieferverkehr zu bestimmten Zeiten freigeben, so der Wildeshauser, der sich dafür ausspricht, dass in der Fußgängerzone „Radfahrer frei“ gilt.

„Niemand muss mit dem Auto direkt in die Innenstadt“

„Es muss niemand mit dem Auto direkt in die Innenstadt fahren“, betont Poppe. Große Gegenstände wie beispielsweise Waschmaschinen gebe es dort ohnehin nicht zu kaufen. Zudem gebe es in Wildeshausen genügend Parkplätze in zweiter Reihe, beispielsweise an der Neuen Straße, die angesteuert werden könnten. Diese, so wünscht es sich die Radfahrerinitiative, dürften aber durchaus bewirtschaftet werden.

Ein Parkplatz am Nordring hätte nach Ansicht von WIR einige Vorteile. Dort könnten auch die Busse stehen, die derzeit am Bahnhof an der Ladestraße Parkraum einnehmen. Man könne das Areal in der Marsch durch Baumbepflanzung aufwerten. Es sei möglich, dort einen Unterstand und ein Behinderten-WC anzulegen. Idealerweise könnten die Parkenden zu Fuß, mit Leihrädern oder mit einem Shuttle-Verkehr in Richtung Innenstadt gelangen. Einen ähnlichen Vorschlag hatte die Sozialdemokratin Hedwig Jüchter im Stadtentwicklungsausschuss eingebracht. Sie plädierte dafür, nach geeigneten Parkflächen an der Delmenhorster Straße gegenüber vom Kreishaus zu suchen. Auch von dort könnten Besucher mit einem Shuttle-Service in die Innenstadt gelangen, regte sie an.